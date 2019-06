¿Sabes por qué la bella Malú no quiere que la fotografíen con Albert Rivera?

Su silencio no hace sino alimentar más y más el monstruo de las especulaciones y los rumores que no cesa. Mucho se ha hablado de por qué todavía no hay foto y esta es la verdadera razón.--Albert Rivera lleva a Malú a Portugal, al mismo sitio donde había ido con Beatriz Tajuelo--

Hay quien asegura que será en septiembre con motivo de la boda de Melendi y Julia Nakamatsu que aparecerán juntos por primera vez, pero lo cierto es que Albert Rivera y Malú siguen retrasando su primera aparición pública, según esdiario.--El 'nidito' que han elegido Albert Rivera y Malú para vivir juntos sin reparar en gastos --

Tal como recoge Celeb, en un principio se dijo que sería tras las elecciones generales del 28-A, pero no fue así. Posteriormente se concluyó que el primer posado juntos sería cuando se celebraran los comicios autonómicos, municipales y europeos del 26-M, pero tampoco.

¿Y por qué? Pues según ha revelado una persona del círculo cercano de la cantante a la revista Semana esto es lo que ella prefiere:

"Aunque su gira está cancelada, tiene conciertos contratados con infinidad de municipios. Estos están organizados y costeados directamente por el ayuntamiento de la localidad. No todos son del mismo color político y alguien le ha dicho que le podría perjudicar".

Si en la generales no quiso que aparecer juntos pudiera afectar al político, ahora la decisión de esperar aunque ya se hayan celebrado las municipales y autonómicas tiene más que ver directamente con su carrera profesional.

Según señala esa persona:

"Albert no tiene ningún problema, al revés, estaría encantado. Pero ella ha pedido un poco más de tiempo".

Mientras tanto su Instagram sigue plagado de proyectos y recuerdos sobre su carrera profesional, esa que quiere proteger retrasando la foto de marras.