Feria de San Isidro: El Rey Juan Carlos inaugura la temporada en Las Ventas con la Infanta Elena y Victoria Federica

Fiel seguidor de la fiesta nacional, el Rey Don Juan Carlos no quiso perder el arranque de la Feria de San Isidro en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid.

Arropado por su hija mayor, la Infanta Elena, y su nieta Victoria Federica, el Rey emérito disfrutó de un cartel de lujo de la mano de Finito de Córdoba, Diego Urdiales y Miguel Angel Perera.

Además del Rey Emérito, la Infanta Elena y su hija Victoria Federica, las gradas se llenaron de rostros conocidos que disfrutaron de una tarde excepcional.

Entre ellos pudimos ver a su sobrina Simoneta Gómez Acebo, a la colaboradora Terelu Campos y Agatha Ruiz de la Prada junto a Luis Miguel Rodríguez.

Un pistoletazo de salida para una de las ferias taurinas más importantes de nuestro país. Por ese motivo, el Rey y su familia no quisieron faltar a esta corrida tan importante.