Estupefacción por esta foto que ha subido Turismo de España en Twitter: '¡madre mía que majaderos!'

La cuenta de Twitter oficial de Turismo de España llamada @Spain cuenta con más de 3140.000 seguidores, pero esa frase de "quien tiene boca se equivoca" sirve de mucho en este artículo debido a que dicha cuenta subió una imagen que ha sido centro de risas por su garrafal error.

"We love a good Thursday evening in Sevilla. It's just so lively!" ("Nos encanta una buena tarde de jueves en Sevilla. ¡Es tan animada!"). Ese es el mensaje que se puede leer junto a una fotografía de ¿Sevilla?:

Es muy probable de que ya te hayas dado cuenta de que la fotografía no pertenece a Sevilla, sino que se trata de una imagen de Valencia.

Cómo era de esperar en Twitter se dieron cuenta al momento y generó una serie de comentarios graciosos al respecto que no te puedes perder:

Another sunset in 'plaza mayor' of Madrid😍 pic.twitter.com/z6Ri0pBoNL — Cuñado de la Comunidad (@CunadoV) 7 de febrero de 2019

Madre mía que se ve hasta el Miguelete... — Miel y Canela (@RooibosyCanela) 7 de febrero de 2019

This is Seville. Triana's bridge over Guadalquivir river and Torre del Oro on the right side pic.twitter.com/tQ05Tp0KyD — Suave suave (@suavementemmata) 7 de febrero de 2019