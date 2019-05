Emergencia en un vuelo de British Airways entre Las Vegas y Londres

Un avión de British Airways ha efectuado con éxito un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Londres Heathrow tras reportarse una emergencia en pleno vuelo. Los pilotos del vuelo BA274, que cubría la ruta entre Las Vegas (Estados Unidos) y la capital británica, supuestamente declararon una emergencia mientras la nave sobrevolaba el océano Atlántico, cerca de la costa noroeste de Irlanda, según Daily Express, según rt.

Unos 20 minutos antes de la hora prevista de aterrizaje, aparecieron en el perfil de Twitter de Airport Webcams algunas fotos del avión acercándose a la pista del aeropuerto de Heathrow. Según el medio, los pilotos habrían solicitado un aterrizaje inmediato debido a "una emergencia médica" a bordo. Momentos más tarde el diario británico Daily Star reportó que un portavoz de British Airways desmintió esta información y aseguró que la tripulación del vuelo no había declarado ningún tipo de emergencia.

British Airways #BA274 Las Vegas to London Heathrow (Boeing 747-400 G-CIVB in #BA100 Negus Retro special livery) just landed; declared Pan over UK due medical emergency on board (via ATC: 59yo male, high pulse, low BP).https://t.co/QxRqaV5npihttps://t.co/7fgZhbnq0f@Heathrowcam pic.twitter.com/4XIHk81hNY