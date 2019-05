Televisión: Friends, Modern Family y Big Bang Theory, las series favoritas de los españoles para aprender inglés

Desde hace algunos años, y especialmente gracias a las plataformas de entretenimiento en streaming, los españoles ya pueden acceder a sus series favoritas en versión original de forma mucho más sencilla.

Y esta tendencia es cada vez mayor. Según un estudio realizado por Babbel el 66% de los españoles encuestados asegura que prefiere ver series en versión original, mientras que un 11% reconoce que se decanta únicamente por el doblaje en español. Las razones principales son aprender y practicar idiomas (66%) y captar mejor la esencia de la historia y de los personajes (31%).

Pero, a pesar de que el interés por el aprendizaje de otros idiomas es patente, todavía hay una parte de la población a la que no le resulta fácil ver series en versión original. Así, el 31,5% de los participantes en la encuesta ha reconocido no tener los conocimientos necesarios para ver series en versión original.

De hecho, considera que los subtítulos son una herramienta de gran ayuda para poder entender las series en el idioma original. Según la encuesta realizada por Babbel casi el 50% reconoce utilizar subtítulos en español, mientras que el 21% se decanta por los subtítulos en inglés.

La mayoría de las personas que consumen series en V.O. lo hace en inglés, concretamente el 71% de los encuestados. La razón es que consideran que ver series en versión original les ayuda a mejorar "el oído" y el nivel de comprensión en otro idioma (90%). También destaca la pronunciación y el acento (57%) y el aprendizaje de vocabulario para el 54%.

LA COMEDIA, EL MEJOR GENERO PARA APRENDER IDIOMAS

Según el 25% de los encuestados, la comedia es el género favorito y que más facilita el aprendizaje de idiomas. Le siguen de cerca las series románticas y de aventuras. Big Bang Theory, Cómo conocí a vuestra Madre, Friends y Modern Family son los títulos favoritos de los españoles para aprender y practicar inglés y Netflix, HBO, Movistar + y Amazon Prime las plataformas preferidas para disfrutar de las series en V.O.

¿DEBE LA VERSION ORIGINAL IMPLANTARSE EN LA TELEVISION Y LA GRAN PANTALLA?

España es uno de los países que todavía no ofrece una amplia oferta de estrenos de películas en versión original en cines comerciales, como ya se hace en países como Portugal donde todas las salas de cine proyectan largometrajes en versión original con subtítulos en el idioma nativo.

Esta encuesta realizada por Babbel revela que el 87% de los españoles se posiciona a favor de que la televisión y la gran pantalla den el paso a los contenidos en versión original, subtitulados en español. Esta cifra llama la atención ya que casi el 37% de los encuestados reconocen no ver películas en este formato y el 23% lo hace solamente de forma ocasional, pero no hay que olvidar que en muchos casos no cuentan con salas de cine en V.O. en sus ciudades que les permitan acostumbrarse a esta práctica (14%).