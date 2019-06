Así fueron las terribles vacaciones de una turista en Punta Cana: «Pensó que me había matado»

Punta Cana es una localidad situada al este de la República Dominicana, en la provincia de La Altagracia, según wp. En esta localidad se ubican varios complejos hoteleros, cuya superficie total es de unos 420 000 m². Tammy Lawrence-Daley, una turista estadounidense de 51 años, está viva de milagro. Unas vacaciones de ensueño en la República Dominicana junto a su marido se convirtieron en una pesadilla para ella. Hace dos días denunció que fue atacada salvajemente por un desconocido en Majestic Elegance, un hotel de Punta Cana, según ABC.

Según declaraciones de la mujer a DailyMail.com, el ataque ocurrió durante su segundo día de estancia en el centro turístico cuando salió a tomar unas fotografías de la luna desde la playa sobre las 22.30 horas. Ella recuerda haber dicho a su esposo que regresaría en cinco minutos, pero éstos se convirtieron en ocho horas.

Varias patadas y golpes después, el autor de los hechos dejó el cuerpo de la mujer en una zona apartada. «Estuve inconsciente varias veces durante este ataque salvaje, así que no tengo idea de qué más se me hizo durante ese tiempo», relató.

A las 06:30 de la mañana siguiente, la seguridad del hotel dio con ella en un estado crítico. «Majestic Elegance no se responsabiliza por el ataque, ya que no pude identificar al atacante a pesar de que llevaba un uniforme con el logo del complejo y de que me golpeó directamente en frente de la sala de mantenimiento sin abrir y me arrastró escaleras abajo a un sótano para que nadie pudiera escucharme o encontrarme».

En una publicación de Facebook, que detallaba lo ocurrido en el ataque y sus consecuencias, Lawrence-Daley compartió algunas fotografías de sus heridas. La mujer contó que pasó cinco días en el hospital y que tuvo que someterse a una cirugía para reparar varias lesiones, algunas de las cuales siguen sin sanar.

La Embajada de Estados Unidos se pronunció este jueves sobre el ataque. A través de un comunicado, la entidad explicó que sigue de cerca el caso y que se mantiene en contacto con las autoridades dominicanas para dar con el autor de los hechos.

La mujer se decidió a hablar sobre su terrible experiencia para prevenir a otros viajeros, «Cuando esté en lugares desconocidos, o incluso en lugares conocidos, recuerde ser inteligente, esté seguro».