Salvador Monzó Romero: "Alto y claro"

En morirme no tengo mucha prisa;

Para ser más exacto, ¡coño!, ninguna;

Me va el vivir más que a un cura decir Misa,

*

Y no es de ahora, esto me viene de cuna,

Aunque la vida a veces es más molesta

Que roer el hueso de una aceituna;

*

Mi padre, ciento cuatro, y más modesta

Mi abuela ciento tres; espero, por tanto,

De hacer lo mismo celebrar la fiesta,

*

Como buen hijo y buen nieto... Mientras, ¡santo

Dios!, le doy gracias a mis noventa y uno

Cumplidos, cada día cuando me levanto;

*

Mientras voy tirando, y si no importuno

Por mi edad, esta vida es la gloria,

Y no un infierno como es para alguno;

*

En tanto quede agua en el pozo, victoria

Canto, aunque no haga otra cosa

Que el asno: el dar vueltas a la noria

*

Del tiempo, o tal que la mariposa,

Por muchas espinas que éste tenga,

Eligiendo entre el clavel y la rosa...

*

Y a lo mío: venga como venga

Y por mucho que crezcan los abrojos

En el huerto, ya lo que de mi luenga

*

Vida me quede, quemando rastrojos

La pase...Y más alto y claro

No lo puedo decir: ¡sí!, con los ojos

*

En lágrimas, aunque parezca raro,

Con el cuerpo erguido o de hinojos,

Pidiendo a la Política amparo

Para que... ¡nos libre ya de tantos Rojos!.