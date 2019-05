Salvador Monzó Romero: "¡Ojo al parche!"

Tanto de un buen ver anda escasa

La Celaá como abunda en ignorancia:

Mejor que en el Gobierno estaría en casa

Y un gesto al menos tendría de elegancia...

Nota: de un cero pelado no pasa.

*

Decir tal que todos los catalanes

No son independentista, incienso

No pida, señora Celaá... Patanes

Sobran que cometen tales desmanes...

Nota: va que chuta con un suspenso.

*

Si con el tiempo que ya es Ministra,

No sabe que la Batet y el Fuster

Sí son independentistas ¡joder!,

Tiene usted en su expediente tal ristra

De ceros, que ya no hay más que ver,

*

Ni tampoco nada que lamentar:

¡Ojo al parche!:... ¡Más olas tiene el mar!.