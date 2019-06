Salvador Monzó Romero: "Dicho queda"

Del "sé que no se nada", -fue un sabio quien lo dijo-

A creerse, como el Sánchez, que lo sabe todo,

Tal que aquel no dice la verdad, éste es un pijo;

*

Más si de que se apee del buro no hay modo,

Aunque se lo digan por activa y por pasiva,

Y en perifrástica, vis a vis, codo con codo;

*

Su fe en sí mismo ha entrado en tal deriva,

Que si de este País la economía se atasca,

Su empacho lo cura con una lavativa;

*

Si no está a lo que en el ambiente se masca,

-Cuando Europa ya le ha dado más de un tiento-

Más pronto que tarde será que España la casca;

*

Pasarse de listo como este elemento,

Puede ser igual o peor que ser un ignorante,

Pues a uno y a otro los empuja el mismo viento;

*

Siendo en consecuencia que, según el instante

En que se le mira, este don lo acapara

También y hace y deshace con este talante

*

Cuanto se le antoja, resulta que es para

Mear y no echar gota... Si suma cum laude

Puede ser unas veces y otras es una tara,

*

Puede que esto a más de uno lo defraude,

-Tal que al Nacho Escolar, otro sabio al uso-:

"EL PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN ES UN FRAUDE"...

Dicho queda en español, en inglés y en ruso,

¡Y en mandarín, ... por si alguien en la China lo aplaude!