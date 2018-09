Salvador Monzó Romero: "Luces de Ocaso"

I

El Puigdemont, el bautista

Que terco anuncia la muerte

Lenta de la Independencia

De Cataluña, a la vista

Está que es un ser inerte,

Fuego que se va apagando

Tan aprisa en el desierto

De un propósito nefando,

Que le está dejando muerto...



El Torra, a sueldo peón

Del Puigdemont, trapichea

Con la pólvora del amo;

Bailará con la más fea,

En cuanto a este marchamo

Que ponen al pa y tomaca,

Como a la butifarra

De la Secesión, en cloaca

Acabe o en son de cigarra...



El Puigdemont y el Torra,

Con cara de tumba aquel

Y éste igual el culo,

En sótano de mazmorra,

O en Torre de Babel,

Ya sin ningún disimulo,

Con su moño en la testa,

O sin pelo en la pezuña,

Tienen con gestos de gesta

Convertida Cataluña...



Cual de los dos más cazurro,

Si creen que es un susurro

Y no se apean del burro,

Se les acabará el curro...

¡Sin comerse ni un churro!.



II

Pretérito: que más tiran tetas que carretas,

Lo dejó muy claro el Sánchez con la Begoña;

Apenas llegado a la Moncloa, ¡puñetas!,

A la primera de cambio se pegó tal toña,

Que le dejó todo el cuerpo con agujetas;

Por ponerse estrellas con el más puro amor,

Del cachondeo le cayó hasta la Osa Mayor...



Presente: le están lloviendo todas las estrellas

De su máster en la Prensa Hostil, y Afín alguna,

Que, mutadas como antaño en rayos y centellas,

Puede que tampoco ahora le sonría la fortuna

Y se hundan en el Agujero Negro de las querellas...



Futuro: si de él la Historia hace alguna mención,

No un Agujero Negro, será... ¡Una Constelación!.



