Certero alegato de Pérez Henares a favor de la caza que derriba de un perdigonazo a los ecologistas de pega

Formidable tercera del escritor y periodista Antonio Pérez Henares este 6 de enero de 2019 en el diario ABC y en la que hace una encendida y razonada defensa del arte cinegético y demuestra con números los beneficios de la caza en España por mucho que se opongan unos ecologistas de cartón piedra:

Soy cazador y soy ecologista. Por lo uno soy lo otro y por lo otro lo uno. Por haber sentido la pulsión de la naturaleza pegada a mi ser desde la infancia campesina y no haberla dejado de sentir nunca. Por entender a la tierra como madre -la Gran Diosa Madre del hombre primigenio- y nunca como esclava. Porque cuando al decir «esta es mi tierra» no era para proclamar dominio sino pertenencia a ella. He cazado desde niño, he respetado y admirado a los animales que cazaba y a los que supe pronto cuándo y en qué tiempo podía o no podía abatir y aquellos, mucho me enseñó Félix, que en mi juventud filmaba por el cercano cañón del Río Dulce, a los que debía protegerse. Caza y conservación han sido siempre un binomio inseparable en mis pulsiones, mis razones y pasiones. Lo siguen siendo.



Habrá, seguro, quien ante ello profiera alaridos de blasfemia y anatema. Allá con su fanatismo y su ignorancia. Allá con convertir en ciencia la ñoñería disneyana -cuánto daño al conocimiento y la verdad de la naturaleza- cuna del actual animalismo radical, coactivo y prohibidor. Allá con la deriva del ecologismo talibán radical, desnortado y asfáltico que se ha repudiado a sus propios orígenes y provocado estos últimos dislates.