El asesino que hace trizas a la juez que 'tortura' con la prisión preventiva a Eduardo Zaplana

Dos varas de medir y una vomitiva sensación de injusticia (El amante y asesino de la abogada de Zaragoza estaba en la calle por decisión del juez y en contra del criterio de la cárcel)

Luis Ventoso escribe este 20 de enero de 2019 una soberbia tribuna en el diario ABC en el que destroza el sistema judicial español y pone en el punto de mira las decisiones de determinados jueces que tienen manga ancha con ciertos delitos como un brutal asesinato (Asesina a cuchilladas su 'novia', que fue la abogada que le defendió cuando asesinó a tiros a su primera mujer).

Y, en cambio, una corruptela la castigan como si fuese el mayor de los magnicidios:

Todos los indicios que cercan a Eduardo Zaplana indican que pudo haber incurrido en prácticas corruptas, tal y como durante años venía susurrándose en mentideros políticos.

Personalmente no tengo una buena consideración moral de su figura, lo reconozco. Pero a día de hoy no pesa condena alguna sobre él, pues todavía no ha sido sentenciado. Lo que sí pesa sobre él es una leucemia, que a sus 62 años puede comprometer su vida.