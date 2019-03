Salvador Monzó Romero: "Música a dos bandas"

I

Como un Hitler a pequeña escala,

Creer que Cataluña es el doble

Y de igual o mejor madera noble,

Que Alemania, el Cuixart tiene a gala;



Las ramas de todo lo español tala,

De su Soberanía está en que riega el roble,

Y no hay día que su siembra no redoble,

Aunque hasta ahora la cosecha es mala;

Sabe que la Justicia un mandoble

Le va a dar si con el pico y pala

De la Secesión sigue, como un bala



Perdido, abriendo con un gesto innoble

La zanja... Si es que no logra que doble

Su rodilla este fanático, ... ¡hala,



Que se baile un chotis o un pasodoble,

Y Dios lo ampare con su martingala!.

II

La Forcadell parece estar dispuesta

A darnos gato por liebre en la Farsa

De 1-O... Según ella, en la Fiesta



De la Independencia iba en la comparsa

Para que sus agitadores su ropa

Guardaran, llevando tan solo la albarsa;



Ella, aunque era parte de esta tropa,

De su estrategia nunca ha sido parte,

Pasó por allí por tomar una copa,



Ella siempre ha sido punto y aparte...

En las aguas de su fingimiento náufraga,

No le faltan, oficio, ciencia y arte,

Fin, para ser... ¡una perfecta galápaga!.