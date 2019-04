Salvador Monzó Romero: "Otros tres ejemplares"

1



Es en La Sexta Noche donde el antropólogo Aroca,

Con su aspecto y las ínsulas de un Séneca,

Pretende sentar cátedra cuando abre la boca,

Creído de que, quien no piensa como él, peca;

No se da cuenta que la sesera tiene seca

Y la materia gris dura como una roca...

Está claro que más que Roma le va La Meca

Y si en vez de comentarista se diera a otra cosa,

Mejor le iría, pues no cavaría su fosa.



2



Otro más que desperdicio

No tiene y que mejor muestre

Su aspecto un tanto silvestre

Y un rojerío de vicio,

Es el Antonio Maestre;

Dado a secar en la fragua

Del rencor su slip o enagua,

Sus razones, tanta saña

Tiene al Pp, que no extraña

Que no hay vez que no hagan agua.



3



Y en la misma Cadena

Y a la misma hora, en La Sexta Noche,

Quien de verdad da pena,

Porque le pone el broche

De oro a la tertulia a troche y moche,



Con más pena que gloria,

Es el Iñaqui López, oráculo

Insigne de la escoria

Roja, a la que, no es bulo,

La noche pasa besándole el culo.