Feminismo psicópata: una periodista reclama amputaciones a los hombres que sean padres

El feminismo de género, surgido del marxismo, está alcanzando tal grado de extremismo que ya está rebasando el terreno de las ideologías para adentrarse en el ámbito de la psiquiatría.

Y sobre esto reflexiona en voz alta @ElentirVigo en ContandoEstrelas este 17 de mayo de 2019:

Critica la pena de muerte pero presenta la paternidad como un crimen

Un ejemplo de ello es el mensaje publicado ayer en su cuenta de Twitter por una conocida periodista feminista de Estados Unidos, Jill Filipovic, colaboradora de medios progresistas como The New York Times, The Washington Post, The Guardian, CNN, Time y Cosmopolitan, y que tiene una cuenta verificada en Twitter con casi 100.000 seguidores.

Su mensaje (se puede leer el tuiteo aquí) es impropio de una persona mentalmente sana: "El embarazo y el parto causan cambios serios y permanentes en los cuerpos de muchas mujeres. Requiera que se corte un cuarto de pulgada del pene de un hombre por cada embarazo que él cree y vea lo rápidos que somos para forzar a las mujeres a correr riesgos indelebles y arriesgar sus cuerpos".

Curiosamente, en un artículo publicado el 3 de abril, Filipovic calificó como "cruel" aplicar la pena de muerte a criminales. Pero ahora sugiere amputar el pene a hombres por ser padres, como si tener un hijo fuese un crimen.

"Tener hijos es una de las peores cosas que puedes hacer por el planeta"

La macabra ocurrencia de esa periodista se debe a que es una conocida activista de las tesis abortistas más radicales. Medios estadounidenses y británicos suelen publicar artículos de opinión de Filipovic atacando a los provida y presentándoles como personas violentas y malvadas, y todo porque se limitan a defender el derecho a la vida de los más débiles e indefensos.

Además, Filipovic ha hecho declaraciones odiosas contra los niños. "Tener hijos es una de las peores cosas que puedes hacer por el planeta", escribió hace dos años, una declaración que le granjeó una avalancha de críticas en Twitter.

También ha intentado desprestigiar a las madres, diciendo, por ejemplo, que "las mujeres que se negaron a abortar son más propensas a estar atrapadas en relaciones abusivas que las mujeres que abortan".

Se le olvidó decir que centros abortistas han sido acusados de encubrir por sistema abusos sexuales a niñas e incluso ayudar a los abusadores, al enviar a las víctimas de vuelta con ellos al no reportar esos casos para así no perder clientes.

En enero defendió a un político que apoyó el infanticidio de recién nacidos

Los planteamientos extremistas de la periodista feminista van más allá del aborto y del odio a los hombres. El 31 de enero, Filipovic defendió las polémicas declaraciones de un político del Partido Demócrata, Ralph Northam, a favor del infanticidio, proponiendo que después del parto una madre pueda decidir si quiere que mantengan con vida a su hijo recién nacido o prefiere que acaben con su vida.

"Esto no es infanticidio", dijo entonce Filipovic, alegando que es "el estándar de atención para cualquier paciente terminal", como si un recién nacido fuese un "paciente terminal".

Pero si no es un infanticidio, como asegura Filipovic, ¿por qué unos días más tarde el Partido Demócrata bloqueó en el Senado una ley contra infanticidio? Filipovic no lo ha explicado.