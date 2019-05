Salvador Monzó Romero: "¡Mucho cuajo!"

Lo que tenemos, aclaro,

Es un Gobierno del Sánchez casi todo,

¡Vaya por Dios!, en el Paro;

Salvo tres o cuatro, es raro

Ver algún miembro o miembra de este modo,

Que estén en el curro codo con codo;

Por más que el Sánchez se empeñe,

Y aunque ponga en ello toda su maña,

No habiendo cabra que ordeñe,

Ni asno que are, en uno sueñe

Que no se parezca, no siendo el de España,

Tal como un huevo a una castaña;

Empezando, por supuesto,

Escuchando el ruido de los cencerros,

Que ellas hacen en su puesto

De Ministras, no les presto

Atención, pues sólo se van por los cerros

De Úbeda a pacer con suerte ajos puerros;

Concreto: alguna vez

De la Montero, y de la Calvo y Celaá

Siempre, oír tanta sandez,

Más que a aroma huele a hez,

Por lo que el darles mesa y sofá,

Para su buche y siesta, ... ¡no me va!;

Y en cuanto a los mostachos,

Que además de ser pocos, tienen hueros

Lo que hay que tener o a cachos,

Salvo el Ábalos sus machos,

Tienen a gala el ser los verdaderos

Héroes del silencio de los corderos...

Claro que para oír a este espantajo

Lo torpe que es, ... ¡hay que tener mucho cuajo!.