¡EH, QUE SOY LA INDEPENDENTISTA JOANA ORTEGA! ¡DARME UN SUELDO PÚBLICO!, ¡COLLONS!

No me extraña que los independentistas aumenten en España al ritmo de la subida de los impuestos al contribuyente. No hay suficiente para educación, sanidad, servicios sociales, investigación o infraestructuras, pero siempre habrá para decretar un sueldo a todo o toda caradura que se apunte a la secesión en Cataluña, País Vasco, Baleares o Valencia.

Que existe una relación directa en la ecuación independentista-manejo de los presupuestos públicos-mamandurria, es un hecho probado y contrastado hasta la saciedad en Cataluña desde que el ex-honorable Jordi Pujol engañó en las constituyentes al Rey Juan Carlos, a Adolfo Suárez, a Felipe González y a Santiago Carrillo, y con su habitual deslealtad constitucional construyó "estructuras de Estado" para desconectarse un día del resto de España, mientras el felón sisaba a dos manos con la ayuda y complicidad de su familia numerosa.

Políticos, catedráticos, historiadores, libre pensadores, editores, empresarios, funcionarios, agitadores, actores, cómicos, profesores, comunicadores, presentadores, periodistas, medios de comunicación públicos y privados, y una interminable lista de clientes son los perceptores de recursos públicos para extender el procés dentro y fuera de nuestras fronteras.

Joana Ortega, ex vicepresidenta y ex consejera de gobernación de la Generalitat de Cataluña en los gobiernos de Artur Más, el astut, condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a un año y un mes de inhabilitación para ocupar cargo público electo por organizar la consulta soberanista ilegal del 9 de noviembre del 2014, ha sido agraciada con un sueldo público de 70 mil euros netos al año como "asesora" del Departamento de Empresa y Conocimiento en materia de Proyectos Transversales, según ha publicado el 17 de mayo el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), por orden del Gobern del agitador Quim Torra Pla y de la consejera Àngels Chacón, dado "su conocimiento del territorio y los municipios, y por su experiencia de la administración y del gobierno". ¡Toma del frasco! Igualito igualito que el sueldo de la mujer de Puchi, el fugado de Waterloo.

La señora Ortega fue condenada también por el Tribunal de Cuentas, solidariamente con Mas y la ex consejera de Enseñanza Irene Rigau, al pago de los 4,9 millones de euros públicos que se calcula que se utilizaron para organizar la votación ilegal.

La cancelación de esa multa se hizo con la caja de solidaridad de las organizaciones independentistas catalanas, que a su vez se nutren de subvenciones públicas y de donaciones de personas físicas y jurídicas, privadas y públicas, que, también a su vez, se alimentan de subvenciones y sueldos públicos de la timocrácia-cleptocrácia catalana. Un círculo virtuoso que produce el milagro del independentismo y la multiplicación de panes y peces con la estelada en el lomo.

Estimados señores Sánchez, Casado, Rivera, Iglesias y Abascal:

Para acabar con el crecimiento de los independentistas hay dos soluciones muy fáciles y al alcance de sus respectivas manos derecha e izquierda: ejercer con eficacia la Alta Inspección del Estado en materia educativa y controlar las cuentas (...y los cuentos, que diría Josep Borrell ) de esos gobiernos. Así de sencillo, de barato y de eficaz, aunque se requiere voluntad política y sentido de Estado. ¿Las tienen?

JORGE DEL CORRAL