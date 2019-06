Salvador Sostres infla a zascas a una plataforma que defiende la gordura como modo de vida

Salvador Sostres tiene algún que otro kilito de más y no porque lo digamos nosotros, sino porque el propio periodista lo reconoce. Pero una cosa es tener que bregar día a día con ese sobrepeso y otra, como bien denuncia este 9 de junio de 2019 en las páginas de ABC, que se haga una defensa a ultranza de la gordura y que encima pretenda venderse la idea de que es hasta saludable -Gordofobia, el último populismo-

Reconoce Sostres sus 'pecados' gastronómicos:

Yo soy un gordo. Yo soy un gordo. No es que esté gordo: a veces lo estoy mucho más y a veces algo menos. Soy un gordo, un gordo moral y esto se refleja en el cuerpo. Como casi todo y como casi siempre. La contención es difícil, los riesgos para la salud crecen con la edad, y la condición física afecta a la calidad del sueño, al estado anímico y al rendimiento intelectual. No hay absolutamente nada que se haga mejor cuando estás gordo que cuando logras mantenerte en buena forma. Ni siquiera comer, cuando encadenas meses de excesos y llegas a los restaurantes pesado, sin hambre real y sólo gula, y te das cuenta de que necesitas parar y no puedes.

Critica la politización de la gordura:

Considera que la autora del libro e impulsora de la plataforma contra la gordofobia cae en el error de no valorar el esfuerzo de las personas que buscan una vida saludable y conformarse con falsos argumentos:

Los que somos gordos, lo estemos más o menos en distintos momentos de nuestra vida, hemos pasado por estos momentos de negación ante la frustración por no conseguir perder peso. Piñeyro es sincera al admitir que "me cansé de torturarme con dietas milagro y de dejarme torturar con nutricionistas que me trataban de enferma y sólo alimentaban el odio por mí misma", pero es débil -como todos lo somos en algún momento y no sólo en relación con la gordura- al refugiarse en el victimismo y en convertir su problema en su orgullo, y hasta en su engaño -"nunca he tenido problemas de salud por mi peso, mis analíticas son perfectas"- en lugar de insistir en el esfuerzo por mejorar y lograr sus retos.