"La noche en que el premio Goya de verdad fue para VOX"

VOX no fue invitado a la gala de los premios Goya que se celebraron la noche de 2 de febrero en Sevilla, pero tampoco tenía intención de asistir.

Según ha indicado el propio Santiago Abascal, los representantes del partido no van a ir “a ningún sitio donde se insulte lo que siente y en lo que cree la España viva”.

📽 No vamos a ir a los Goya y no queremos ni que nos inviten.



Estamos hartos de que hablen mal de nuestra Patria y no vamos a ir a ningún sitio donde se insulte lo que siente y en lo que cree la #EspañaViva 🇪🇸



Así lo explica @Santi_ABASCAL



⬇⬇⬇ pic.twitter.com/IfHOhtI03G