Los de 'Masterchef' Tezanos no es sólo jeta, es también malversación de fondos públicos

De aurora boreal (El nuevo CIS Tezanos ya es un clásico de la comedia: el PSOE doblaría al PP el 28-A).

El escaso decoro de José Félix Tezanos no conoce límites y, definitivamente, no está a la altura del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que heredó a finales del mes de junio de 2019 (Ferreras estalla ante el sueldazo que se embolsa Tezanos: "Es el 'Masterchef' de la cocina basura").

En sólo ocho meses, que es lo que ha durado el Gobierno de Pedro Sánchez -quien puso al sociólogo en la dirección de la institución-, la herramienta demoscópica, que siempre ha gozado de una reputación intachable, ha sido convertida en una absoluta chufla (El CIS se le indigesta hasta a laSexta: Ferreras brama contra Tezanos al grito de "doctor Bacterio").

Tanto es así, que ninguno de los partidos que forman parte del arco político lo toman ya como referencia para trazar sus estrategias políticas o contemplar posibles pactos de gobierno tras las elecciones del 28-A.

Este jueves la honestidad de Tezanos vuelve a quedar en entredicho, no sólo por catapultar a Sánchez como claro caballo ganador en los próximos comicios con un cocinado 33,3% de los votos, sino porque ha vuelto a poner en evidencia que la integridad es una virtud de la que carece.

El pasado año, el CIS compró con dinero público ejemplares de revistas editadas por Iniciativas Editoriales Sistema S.A., una editorial de la Fundación Sistema -un ‘think tank' creado a principios de los años 80- que, curiosamente, está presidida por el mismísimo Tezanos.

La elección de Sánchez, por muy beneficiosa que pueda resultar para el PSOE dándole pistas sobre la opinión de los españoles, no ha podido ser menos acertada. Poner al frente del CIS durante un Gobierno en transición a un dirigente que ha tenido la desfachatez de criticar los sondeos de empresas privadas tildándolos de "parasociología" o "brujería" es una irresponsabilidad.

El dinero público, que no olvidemos pertenece a todos los españoles, aunque Carmen Calvo afirme que estos fondos no son de nadie, no está al servicio del CIS para comprar las revistas editadas por su máximo dirigente.

La respetabilidad del CIS, que ha sido mancillada gravemente por los tejemanejes de Tezanos, debe ser restituida por el nuevo Ejecutivo que salga de las urnas tras el 28-A.