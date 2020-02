El escolta de José Luis Ábalos protegió a Delcy Rodríguez hasta las 7.40 am

José Luis Ábalos dejó a Delcy Rodríguez bajo la protección personal de su escolta. Así lo ha afirmado un testigo directo de lo sucedido en la visita de la vicepresidenta de Nicolás Maduro al Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez ante notario, según ha publicado OkDiario.

En concreto, el testigo detalla cómo la delegación chavista cruzó la frontera de España sin control de su pasaporte, cómo se cruzaron igualmente sin comprobar maletas de los venezolanos que la acompañaban y cómo, tras haber contado con un contingente de seguridad de más de 20 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, a partir de las 2:15 de la mañana “el ministro Ábalos se marcha de las instalaciones con su personal de seguridad, quedando Koldo García Izaguirre acompañando en todo momento a los pasajeros del vuelo”.

García Izaguirre es la persona que fuera escolta de Ábalos hace tiempo y que ahora ocupa el cargo de consejero de Renfe Mercancías. “En torno a las 02:25 horas llega la tripulación del vuelo Caracas para trasladarse a su hotel, en ese momento observo como Koldo García Izaguirre intenta convencer de que ese mismo avión privado salga destino a Turquía lo antes posible y llevando a los pasajeros con ellos”, añade el testigo.

A la espera de la hora del próximo vuelo que sacaría a Delcy Rodríguez de España “se monta un servicio especial y extraordinario de custodia policial compuesto por cuatro agentes de Policía Nacional y dos agentes de Guardia Civil que permanecen custodiando la zona pública de la zona ejecutiva” hasta llegada la mañana.

El testigo certifica igualmente que “durante toda la noche estuvieron transitando [los pasajeros venezolanos con Delcy Rodríguez] por las salas que componen la zona Vip de la Terminal Ejecutiva donde se encuentran dos salas Vip y una tercera para la tripulación. Koldo García Izaguirre permanece en todo momento acompañando al pasaje venezolano”.

Tras pasar Delcy Rodríguez y sus acompañantes la noche en las salas vip –que se encuentran al lado indudablemente español del control fronterizo–, partieron por pistas y en una furgoneta hacia la Terminal 4, donde tomaron un vuelo de Qatar Airways con destino a Doha.

El documento del testigo, al que OkDiario ha tenido acceso pero que ha preferido mantener por ahora el anonimato, ha sido firmado por él y elevado a fe pública para dejar constancia de todo lo ocurrido esa noche. El testigo insiste, además, en que todo lo declarado puede ser comprobado en las grabaciones de las cámaras de seguridad que existen en la zona.

Humillar a la Policía Nacional

En Periodista Digital se adelantó, el pasado 29 de enero, que el ministro de Transportes fue quien evitó que la Policía Nacional efectuase la detención de Delcy Rodríguez, la número dos del régimen chavista. Así lo denunciaron en exclusiva fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado:

“Nosotros estábamos listos y la queríamos pillar. Fueron ellos [los políticos] quienes nos retiraron y nos ordenaron que no moviésemos un dedo”, afirman fuentes policiales a Periodista Digital. Ahora, con el miedo a que los conviertan en ‘cabeza de turco’ lanzan una dura amenaza al ministro José Luis Ábalos: “si nos echan la culpa de aquello ocurrido en la madrugada, saldrán muchas más cosas a la luz. Nosotros estábamos preparados para realizar lo correcto”.

La actitud mostrada por José Luis Ábalos es considerada como una humillación por parte de la Policía Nacional, ya que quitó toda la autoridad a los funcionarios que estaban en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, dejando sin validez tanto las advertencias al cuerpo diplomático chavista, así como el proceso de detención y posible deportación a Venezuela o a Estados Unidos (donde es buscada por delitos del narcotráfico).

Las fuentes policiales confirman a este diario que ya están rodando las primeras cabezas por el rescate a Delcy Rodríguez, pese a que debió ser capturada y deportada debido a sus sanciones impuestas por la Unión Europea. “El que nos retiró de la operación organizada está teniendo un problema. Nosotros no estamos dispuestos a ser los siguientes para que otros se laven las manos”.

La división entre el Cuerpo Nacional de Policía y el gobierno socialista de Pedro Sánchez es evidente. Ya que las fuentes policiales defienden que “te diré algo. Ellos no se fían de nosotros para nada. Y hacen bien en no hacerlo. Nosotros tenemos que hacer aquello que es correcto, guste o no a quienes están en el poder”.

Las cámaras de seguridad

as cámaras de seguridad grabaron a José Luis Ábalos, ministro de Transportes, y a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado​ (FFCCSE) han confirmado a Periodista Digital que existen imágenes de ambos en el exterior e interior de la ‘terminal ejecutiva’ del Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suarez. Sin embargo, advierten que las mismas podrán desaparecer tanto por las presiones del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, así como por la política interna en materia de seguridad.

“Al menos que exista una orden explícita, las grabaciones externas son eliminadas a los siete días, mientras que aquellas que son tomadas en el interior se borran a los 15 días. A pesar de que no ha habido una orden directa de destruir las grabaciones, sí existen un gran control sobre el material y presiones para que se borren en cuánto sea posible”, denuncian a Periodista Digital. Sin embargo, temen que “debido a la polémica que está rodeando al encuentro, nos den una orden directa para su destrucción”.

Las imágenes, que aún no han salido a la luz, sólo tienen dos oportunidades legales para evitar su destrucción definitiva: una petición interna (por motivos de seguridad) para su preservación más allá del tiempo de almacenaje habitual o una petición judicial de todo el material audiovisual.

La opción con más probabilidades es la segunda, pero dependerá de si la Fiscalía acepta la denuncia de Vox y el Partido Popular contra Ábalos, donde se solicita explícitamente tener acceso “a las grabaciones de la sala VIP” donde estuvo la vicepresidenta de Nicolás Maduro y el propio ministro de Transportes español durante unas dos horas, según han informado funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a Periodista Digital.