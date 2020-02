La mediadora detrás del ‘Delcygate’ organizó otra reunión ‘secreta’ para Maduro en Colombia

El polémico ‘Delcygate’ contó con la colaboración de una mediadora colombiana. Así como adelantó Periodista Digital, fuentes diplomáticas confirmaron que Piedad Córdoba fue quien ayudó a que Delcy Rodríguez fuese recibida por José Luis Ábalos en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez y que se evitase su detención por parte de las fuerzas de seguridad de España. Una fuente diplomática solvente explicó a este diario que la número dos del chavismo explicó la situación a la política colombiana (que ha sido sancionada e inhabilitada por «colaborar y promover la guerrilla de las FARC»), quien se comunicó sin perder tiempo con Pablo Iglesias.

El líder de Podemos estaba al tanto del viaje de la chavista Delcy Rodríguez, así como también era el caso del ministerio de Asuntos Exteriores (como explicó la Cadena SER), ya que se había comprometido a buscar la fórmula para garantizar “un puente” en un largo viaje desde Caracas hasta Turquía. En este sentido, el contacto de la delegación chavista y la urgente visita de Ábalos se origina cuando la Policía Nacional comienza a preparar el operativo de captura.

A pesar que el papel de Piedad Córdoba ha pasado muy desapercibida en el polémico ‘Delcygate’, ahora han surgido nuevas informaciones que desvelan que ella es quien funge como mediadora de la dictadura bolivariana para organizar encuentros internacionales que resulten estratégicos para Nicolás Maduro y otros representantes de la dictadura chavista.

Confesiones comunistas

Justamente Piedad Córdoba reveló que Nicolás Maduro le pidió que se reuniera con el Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, para mediar y lograr un acercamiento en torno a la situación con Venezuela. Una situación similar a la que habría organizado en España de la mano del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Córdoba dijo en Caracol Radio que se reunió con Uribe, en presencia del exministro Fabio Valencia Cossio, y con conocimiento del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Sin embargo, ese contacto no avanzó porque, al parecer, el gobierno colombiano decidió darle prioridad al apoyo al presidente interino Juan Guaidó.

En una entrevista concedida a Noticiero del Mediodía afirmó que Trujillo interfirió en la decisión ya que, según, estaba convencido de que Maduro caería pronto y que no tenía sentido que se reunieran porque el socialista estaba solo y aislado.

“El mequetrefe ese (Trujillo) estaba convencido de que Nicolás Maduro se caía al otro día y que por eso, ¿para qué se iban a reunir con él si estaba solo y aislado? El tipo creyó que era un ‘papirotazo’ para tumbarlo, pero no fue así. Más fácil cae él que Maduro”, expresó. En la misma línea enfatizó: “Me reuní con él. Me había dicho que sí, pero no volvió a aparecer más. Yo creo que no le sonó. Ellos ya estaban montando al bobo ese que se cree presidente de Venezuela”.

Asimismo, la política aseguró que la oposición disidente que desconoce a Guaidó como presidente interino estaría buscando un acuerdo para las elecciones en Venezuela con Maduro.