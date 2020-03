La dictadura chavista juega las cartas de China e Irán: niega que hay coronavirus y amenaza a médicos

La dictadura de Nicolás Maduro está repitiendo la jugada inicial de China y de Irán: negar que existan casos de coronavirus y amenazar a los médicos que desvelen lo contrario. Los venezolanos, al ver las cifras mundiales y de la propia región de América Latina, dudan de la versión bolivariana de que no se ha registrado ni un solo caso.

Las palabras del tirano venezolano desmintiendo la presencia del Covid-19 llaman la atención porque importantes países fronterizos con Venezuela, como Colombia y Brasil, y hacia donde viajan decenas de migrantes venezolanos, ya se han registrado personas con la enfermedad.

Maduro, aún así, solo aseguró que han estudiado 30 casos sospechosos que han arrojado negativo cuando se les aplica la prueba, que obtuvo a través de la Organización Mundial de la Salud.

“¿Por qué maduro niega que hay coronavirus en Venezuela? Porque no hay cómo atenderlo, no hay capacidad de contención y no hay cómo afrontar compras nerviosas. Por eso irá a cuentagotas con la información y hará lo que sea para negar que hay la enfermedad”, argumentó en Twitter el psicólogo Alberto Barradas.