Maduro recomendó una pócima mágica contra el coronavirus y Twitter le borra el mensaje por difundir bulos

Nicolás Maduro sigue haciendo el ridículo internacional. En mitad de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, el dictador venezolano promovió pócimas mágicas que servirían contra el COVID-19. El tirano bolivariano afirmó que un brebaje de Malhojillo, jengibre, saúco, pimienta negra, limones amarillos y miel son capaces de evitar que las personas contraigan la enfermedad proveniente de China. Sin embargo, Twitter borró su mensaje por calificarlo de bulo.

En una de sus conocidas apariciones televisivas, Maduro denunció que Twitter borró una publicación en la que recomendada a la población tomar el brebaje de un científico chavista.

“Yo confío en el médico, el que quiere que lo haga y el que no que me respete”, dijo el dictador chavista. Y agregó: ”Ya yo hice nueve botellas de preparado con Cilia y como dice el médico cada cierto tiempo me lo tomo”, dijo ridículamente ante una población que ya suma 20 años de lucha contra la dictadura chavista.

El médico en cuestión es Sirio Quintero, quien asegura que el coronavirus es un arma de bioterrorismo y que puede ser curada con el remedio natural que él receta. Como es de esperar, no se trata de un arma china según el ‘científico’, sino de un malévolo invento del “imperialismo norteamericano”.

Maduro calificó de “doctor” a Quintero, a pesar de que, según confirmó el diario venezolano Tal Cual, el hombre ni siquiera tiene estudios en medicina. También dijo que lo invitaría al Palacio de Miraflores para que pudiera contribuir a lucha contra la pandemia en el país caribeño.

El dictador chavista compartió documentos en la red social que decían que el coronavirus “es un parásito intracelular que procede de una cepa de larvas del VIH-Sida, cruzadas con larvas de helmintos de Fasciola Hepática. Agregando segmentos del ADN humano de crecimiento embrionario y cultivadas en un laboratorio en líquido amniótico de mujeres embarazadas”.

Twitter borró la publicación porque, según las reglas de la red social, la información compartida era falsa.

Un falso médico

Sirio Quintero, el falso médico, es un viejo conocido del chavismo, quien afirmó que a Hugo Chávez le inocularon el cáncer que acabó con su vida.

La Asociación de Investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Asoinivic) publicó un comunicado para desmentir la información de Quintero, que fue publicada en un sitio chavista y replicada por Nicolás Maduro.

Por otra parte, el combate contra el coronavirus es un nuevo terreno de batalla entre el presidente Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó, quien acusa al gobierno de mentir sobre la cantidad de contagiados en Venezuela.

Maduro informó el domingo que en Venezuela se registraron 77 casos, pero Guaidó estimó que hubo unos 200 contagios.