Nicolás Maduro usa al Ejército para impedir la desinfección y distribución de material sanitario en el foco venezolano del COVID-19

La dictadura bolivariana prefiere dejar morir a cientos de ciudadanos antes de reconocer su pésima gestión sanitaria. En la comunidad de Pedro González, en el municipio Gómez de la isla de Margarita, las ‘fuerzas chavistas’ actuaron para impedir un operativo para la desinfección y distribución de material sanitario contra el coronavirus. ¿El motivo?, que estaba organizado por el gobernador que es opositor al régimen.

En este sentido, los chavistas dejaron sin protección a los ciudadanos de un importante foco de contagio de coronavirus en Venezuela, y uno de las pocas zonas donde el régimen chavista ha admitido un brote de la enfermedad.

Alfredo Díaz, gobernador de Nueva Esparta, acudió a la comunidad para encabezar una jornada de desinfección y entrega de mascarillas. La zona había quedado en total aislamiento tras la detección de 20 casos en una academia de béisbol, por lo que los vecinos solicitan ayuda urgente.

Sin embargo, el operativo fue impedido por la Guardia Nacional Bolivariana y la alcaldesa Yannelis Patiño, quien sostuvo un altercado verbal con Díaz. Según argumentó, no tenía permiso para ingresar al sector, mientras que los militares dijeron que la zona estaba bajo su control. Toda una ‘batalla campal’ que tiene un solo mensaje: mejor dejarles morir, que verse ayudados por los opositores.

Los vecinos protestaron con vehemencia la decisión y se vivieron momentos de tensión, capturados en imágenes que se divulgaron en redes sociales, pero la funcionaria chavista y los uniformados no dieron su brazo a torcer, pese a que el gobernador insistía en la necesidad de desinfectar el barrio y entregar la ayuda.

Díaz reiteró el llamado al cese de los enfrentamientos políticos para unificar los esfuerzos contra la pandemia, pero fue calificado de “irresponsable” por acercarse al lugar.

Manifestación en tiempo de aislamiento

Los vecinos hicieron sentir su disconformidad con el aislamiento. “Salgamos a la calle a protestar porque nosotros necesitamos comida. No tenemos a nadie que nos venga a ayudar, porque yo tengo un niño y mi hijo me pide comida y no ahorita no tengo, qué dolor me da”, dijo una mujer en un video divulgado por el portal VPI.

La tensión se mantuvo por horas y, según informó El Cooperante, la GNB detuvo a Aldo Pusticcio, director de Protección Civil de Nueva Esparta.

La tensión política se ha mantenido ante el brote reportado en la Academia de Béisbol Roberto Halhis. El fiscal de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, informó que las autoridades de la academia fueron imputadas por el contagio múltiple de coronavirus.

Nicolás Maduro responsabiliza al gobernador Alfredo Díaz, mientras que Díaz alega que ha tomado medidas de restricción desde hace más de un mes para impedir los contagios.