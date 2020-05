Maduro escoltará los buques petroleros iraní con naves y aviones del Ejército

La dictadura venezolana aumenta la tensión con Estados Unidos.

El régimen de Nicolás Maduro anunció que escoltará con naves, buques y aviones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) los cinco petroleros con gasolina que envió Irán a Venezuela.

“Ya hemos establecido contacto con el ministro de Defensa iraní, todos esos buques cuando entren en nuestra zona económica exclusiva serán escoltados por naves, buques, y aviones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para darle la bienvenida, y decirle al pueblo iraní ‘gracias’. Gracias por tanta solidaridad, y gracias por tanta cooperación en medio de estas dificultades que está enfrentando toda la humanidad”, declaró el ministro de Defensa chavista, Vladimir Padrino López.

“Nosotros somos un país soberano, tenemos relaciones con los países del mundo. Aquellos que no quieren tener relaciones con nosotros, obviamente no las hay. Pero queremos relaciones con todo el mundo, en términos de igualdad, respeto, de reconocimiento mutuo… Es muy importante eso. Nada de estar agachando la cabeza, ni dejarse imponer tutelajes imperiales para labrar los caminos del futuro de Venezuela. No es ese el camino. El camino es el de la independencia, el de la libertad, el de la soberanía”, agregó.

Hojjatollah Soltani, embajador iraní ante Venezuela, defendió el envío de los buques tanque a la nación sudamericana, afirmando que ambos países tienen derecho a comerciar libremente.

El diplomático aseguró que las convenciones internacionales protegen las crecientes relaciones entre Teherán y Caracas, los cuales son objeto actualmente a sanciones estadounidenses por acusaciones de vínculos con el terrorismo y el narcotráfico.

Los cinco tanqueros, valorados en al menos 45,5 millones de dólares, deberán llegar a Venezuela en los próximos días.

Vienen con el objetivo de aliviar una aguda escasez de combustible en el país caribeño, incluso en la capital Caracas, que en ocasiones anteriores no había sufrido un desabastecimientos de ese tipo.

Aunque Venezuela tiene las mayores reservas petroleras del mundo, la producción ha caído en picada las últimas dos décadas, algo que los críticos atribuyen a la corrupción y mala administración durante el régimen chavista.