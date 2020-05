Muere un afroamericano en EE.UU. a manos de agentes policiales por una brutal técnica de arresto, arrodillarse sobre su cuello

La discriminación racial vuelve a ponerse sobre la mesa de los Estados Unidos.

En esta oportunidad, ha sido la muerte de un afroamericano producto de una dura técnica de detención de oficiales de la Policía de Minneapolis lo que ha hecho saltar las alarma.

En un vídeo que se hizo público, se puede ver a un agente arrodillarse sobre el cuello del detenido, llamado George Floyd, luego de varios minutos en los que luchó para respirar y advirtió que no podía hacerlo, perdió el conocimiento y murió minutos después.

El hecho revive una vez más la terrible problemática que no deja de repetirse en Estados Unidos, episodios entre policías blancos que se extralimitan en el uso de la fuerza contra los afroamericanos, este tuvo lugar este lunes.

De acuerdo al departamento de policía, Floyd había sido detenido porque su descripción se condecía con la de un sospechoso en un caso de falsificación en una tienda de comestibles. También se asegura que estaba bajo la influencia de estupefacientes y se resistió al arresto.

Sin embargo, cuatro agentes involucrados en la detención fueron despedidos.

‘Please. Your knee in my neck. I can’t breathe.’

Black man George Floyd died shortly after a Minneapolis police officer kneeled on his neck (warning: distressing) pic.twitter.com/g13U7U8XJO

— NowThis (@nowthisnews) May 27, 2020