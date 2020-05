EE.UU. arde en protestas: un vídeo inédito desmiente a los policías que causaron la muerte de George Floyd

Los argumentos de los agentes de la Policía de Minneapolis se caen por su propio peso.

La muerte de George Floyd (46) no tiene como precedente una «resistencia» a ser arrestado, como había indicado el Departamento de Policías.

Nuevamente la verdad ha salido a la luz gracias al vídeo grabado desde una cámara de seguridad de un comercio cercano al lugar de los hechos.

Con esto, se cae uno de los tres argumentos que expusieron los efectivos ante la detención, también habían afirmado que la detención ocurrió porque la descripción de Floyd se asemejaba a la de un sospechoso por falsificación de documentos y que estaba bajo la influencia de estupefacientes.

El suceso ha hecho estallar a los estadounidenses por un nuevo caso en el que un afroamericano perdió la vida producto de una dura técnica de detención que no suelen utilizar los agentes estadounidenses.

En un primer vídeo que se hizo público el martes, se puede ver al agente arrodillarse sobre el cuello de George Floyd. El detenido lucho por varios minutos para poder respirar y advirtió que no podía hacerlo, perdió el conocimiento y murió minutos después.

«Por favor, por favor, no puedo respirar. Por favor, la rodilla sobre mi cuello, no puedo respirar», expresa el hombre antes de perder el conocimiento. En ese momento, las personas que se encontraban presenciando el hecho gritaban en instaban a los oficiales para que cesaran. Sin embargo, estos se muestran confrontativos.

El hecho revive una vez más la terrible problemática que no deja de repetirse en Estados Unidos, episodios entre policías blancos que se extralimitan en el uso de la fuerza contra los afroamericanos, este tuvo lugar este lunes.

En las calles de Minneapolis no han parado las protestas y los enfrentamientos ente la policía y manifestantes en la ciudad de Minneapolis durante dos noches consecutivas, el martes y el miércoles.

Muchos de ellos han gritado las mismas palabras que decía Floyd antes de morir, «No puedo respirar».

This is what you get /Quote/

this looks like a scene out of a movie but it isn’t! it’s real life open your eyes and spread awareness #BlackLivesMatter #GeorgeFloyd #icantbreathe pic.twitter.com/LCBTnCt64c

— ❥ezgi⁷ (@pjmstaygold) May 28, 2020