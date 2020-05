Un miliciano chavista, traicionado por las FAES de Maduro: «Soy revolucionario, pero mataron a mi hijo sin justificación»

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) siguen asesinando a los venezolanos que sean un ‘estorbo’ para la dictadura venezolana.

Así sean chavistas o ayuden al régimen para permanecer en el poder.

El ‘escuadrón de la muerte’ de Nicolás Maduro se llevó a las cuatro de la mañana al hijo de Carlos Arriechi, coordinador de la UBCH del Barrio La Victoria, ubicado al norte de Barquisimeto.

Carlos pidió a sus ‘camaradas’ del grupo de chat de coordinadores de las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH) ayuda “por la vida de mi hijo, porque yo sé que cuando ellos (FAES) llegan es para quitarle la vida a alguien. Le pido a todos los compañeros el apoyo”.

“Cuando llegó el FAES y se llevó a mi hijo. Se lo llevaron vivo. Lo detuvieron, se llevaron mi cédula, la cédula de mi otro hijo que trabaja en CANTV. Para el conocimiento de este grupo, se llevaron a mi hijo Yender Arriechi. Solo le pido a Dios que guarde su vida y que lo ayude. Le pido a Dios porque ya no sé a quién pedirle”, indicó en un audio que se viralizó en Venezuela.

Cuando han pasado varias horas, Carlos Arrieche, en el último mensaje de voz, llora desconsoladamente.

“A mi hijo hoy se lo llevaron de mi casa y apareció muerto en la morgue. Cómo va a ser posible eso que este Gobierno permita esa situación, cuando el único que tiene el poder de quitar la vida es Dios. ¿Por qué lo hacen? Yo denuncio esto y lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias. (Digo esto) para que ustedes entiendan dónde estamos, quizá estamos cegados y no entendemos la situación que está pasando en nuestro país”.

“Lo digo con dolor en mi alma porque muchos me conocen. Indiferentemente porque una persona, un joven que haya cometido problemas por mala conducta en el pasado no tiene justificación que le quiten la vida. Él estaba trabajando. Lo digo en este grupo para que se sepa, lo digo con tristeza y dolor, porque si el comandante Chávez estuviera vivo no hubiese permitido que ningún policía hubiese truncara la vida de ningún joven”.