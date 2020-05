Mordaza policial en Minneapolis: arrestan a un reportero de la CNN mientras informaba en directo de las fuertes protestas

El reportero de la CNN, Omar Jiménez, y su equipo fueron arrestados este 29 de mayo de 2020 mientras realizaban una conexión en directo.

El periodista se encontraba cubriendo las protestas en Minneapolis (Minnesota) a raíz de la muerte de George Floyd, un afroamericano que perdió la vida producto de una técnica brutal que le aplicó un agente tras detenerle.

Fuentes de la Policía han informado que los periodistas fueron arrestados porque se les dijo que se movieran y no lo hicieron.

«Nunca había visto nada así», agrega el presentador en varias ocasiones.

I can’t believe what I just witnessed. @OmarJimenez and his entire @CNN crew was just arrested on live tv in Minneapolis. They were standing where they were told doing their job, then all of the sudden handcuffed. pic.twitter.com/YkfKHkh58w

— Cindi Avila (@ChefCindi) May 29, 2020