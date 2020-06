El ‘bofetón’ de Francia a la dictadura de Nicolás Maduro y a su búsqueda desesperada de Juan Guaidó

Francia no se anda con medias tintas con la dictadura de Nicolás Maduro.

El país galo desmintió este viernes la serie de informaciones que ha venido dando el régimen de Maduro, principalmente a través de su canciller, Jorge Arreaza.

Según las versiones del chavismo, el reconocido como presidente interino, Juan Guaidó, se encuentra refugiado en la embajada de Francia en Caracas.

«El señor Juan Guaidó no está en la residencia de Francia en Caracas. Lo hemos confirmado varias veces a las autoridades venezolanas», indicó la portavoz del ministerio francés de Relaciones Exteriores, Agnès von der Mühll.

Una declaración pública que pocas veces suelen darse en el terreno de la diplomacia, pero que en esta oportunidad era de esperarse. Tras la insistencia de la dictadura, el Gobierno de Emmanuel Macron ha tenido más remedio que dejarlos como mentirosos.

Y es que Jorge Arreaza había afirmado que Guaidó se encontraba en la embajada de Francia en la capital de Venezuela, tres días después de que el dictador Nicolás Maduro insinuara que el dirigente parlamentario está «escondido» en una sede diplomática.

«Nosotros no podemos ingresar a una residencia de una embajada de cualquier país, en este caso de España o de Francia, y que la justicia se (los) lleve por la fuerza. No se puede, no se puede», contestó Arreaza en una entrevista radial a una periodista que le preguntó por la supuesta presencia de Guaidó en la embajada francesa.

«Esperamos que esos gobiernos rectifiquen (…) y entreguen a los prófugos de la justicia a la justicia venezolana», agregó Arreaza refiriéndose también a la presencia de Leopoldo López en la embajada de España en Caracas.

El canciller venezolano dijo que se trata de una «situación profundamente irregular».

«Es una vergüenza para la diplomacia de España, es una vergüenza para la diplomacia de Francia lo que ha ocurrido y eso les va a pasar factura muy, muy pronto», continuó.

Francia y España se cuentan entre los más de 50 países que, encabezados por Estados Unidos, reconocen a Guaidó como presidente encargado de Venezuela después de que el Parlamento de mayoría opositora declarara «usurpador» a Maduro acusándole de haber sido reelegido fraudulentamente.

Aunque desde que en España se formó el Gobierno de coalición la postura de Sánchez ha cambiado, distanciándose de Guaidó al que no recibió en su gira europea de inicios de año.

El lunes, Maduro insinuó que Guaidó estaba «escondido en una embajada», aunque lo hizo sin mencionarlo expresamente, en un señalamiento que negó de inmediato el dirigente opositor. «Te mienten», escribió el líder opositor momentos después en Twitter, asegurando estar «donde siempre, con la gente».

El pasado 13 de mayo, Francia expresó su «firme condena» ante el trato dispensado a su embajador en Caracas, Romain Nadal, desde inicios de ese mes.

Desde el 2 de mayo, agentes policiales custodian la calle donde se encuentra la residencia del embajador, que carece de agua y electricidad desde entonces. Las acciones “afectan el funcionamiento normal de nuestra representación diplomática”, declaró un portavoz del ministerio francés de Relaciones Exteriores.