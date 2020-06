Las palabras del mandatario en una mesa de trabajo para debatir una posible reforma de las fuerzas de seguridad

Trump responde a «los extremistas» que piden recortes de los fondos para la policía: “Haremos lo contrario”

"Siempre hay una mala manzana no importa a dónde vayas, pero no hay muchas en el departamento de policía", afirmó Trump en contra del lema "Defund The Police"