Opinión: la decisión sobre AD y otros, ¿un atentando a la democracia?

Sobre el tema de AD, vale decir que Bernabé y Henry han compartido trayectoria política desde hace 18 años. Creo que hasta más tiempo.

Esto no es casualidad, para mí la supuesta traición de Bernabé es otra Jugada de alta factura política, de Ramos Allup, el mayor “zorro de la política venezolana”. Si no fuera por su falta de resultados positivos para el pueblo, casi que lo admiraría.

Estrategia orquestada con el fin de que AD pueda participar en las elecciones que se avecinan. Bernabé de común arreglo (obvio), será el que se desgaste, mientras que Henry se pliega al gobierno encargado. Esto último con el fin de evitar que se destruya su figura, eso sí salvaguardando la participación de AD en la próxima Asamblea Nacional que se vaya a elegir, si se llegasen a dar esas elecciones.

Solo podrá agregarle a esta maquinación, la parte final de un viejo refrán usado con varios fines: “Y siempre tengo mi real y medio”.

Básicamente Henry hizo un “doble play” mejor que el que el hecho en una oportunidad por Omar Vizquel, o el propio Luis Aparicio, el “Hall de la Fama”.

Además, ellos vienen puliendo el tema de los MAELECAD (Maquinaria Electoral Adeca) desde hace varios meses. La activación de sus estructuras electorales y movilización en masa en estados como Carabobo y Lara fueron ejemplo de eso. Imposible dejar eso inconcluso.

La historia de AD siempre ha estado ligada a cosas buenas y también a malas. La conspiración de Rómulo, junto a la élite militar de 1945, destruyó uno de los mejores intentos por rescatar la democracia en manos de un militar de avanzada como Medina Angarita. Había iniciado grandes reformas que atentaron contra el establishment militar y estos se unieron con Rómulo Bethancourt en la falsa revolución de Octubre. Al final, tomo el poder Marcos Pérez Jiménez y los adecos pagaron costosamente ese error.

¿Sucederá ahora lo mismo?

A mi juicio, ha pasado durante estos 21 años.

Eso no le resta grandeza a Bethancourt pues como dice José Ortega y Gasset, “El hombre es el hombre y sus circunstancias”.

¿ATENTADO A LA DEMOCRACIA?

Un error creer que lo sucedido a AD, PJ, etc., es un atentado a la democracia. Se ataca la democracia cuando la institución representa un porcentaje importante de la sociedad, de sus expresiones, malestares y sentires.

Todos los partidos de la MUD unidos no llegan al 10%.

En conocimiento de eso, el gobierno los ataca. Sabe de su debilidad social.

Un país donde protestaron duro por DIRECTV y no por los presos políticos, no lo hará por los partidos. No lo han hecho. Pregúntense ¿Por qué?

Hagan abstracción de los alrededores ideológicos y motivacionales.

Lamentable. Lo políticos de la MUD siguen sin ver en profundidad lo que ocurre.

Los árboles no les dejan ver el bosque.

Los partidos hace mucho dejaron de ser conectores. A nadie le interesa que un personaje como Ramos Allup, estén o no al frente de AD o que hoy este alguien como Bernabé.

No les intereso el tema COPEI ni PJ. Ni ninguno.

Ellos no son útiles a nadie. Trátese o no de un plan de Ramos Allup para hacerse el héroe.

Claro haciendo la salvedad que estamos en presencia de dos minorías. De las dos, la menor es la de la MUD. Es decir esa nueva directiva de AD y PJ representan cuando mucho la 4ta parte de ese 10% repartido en los partidos que hace mucho dejaron de representar la democracia.

La gente anda en búsqueda de un liderazgo que exprese sus necesidades. Con moral, obras y ejecutorias para reclamar.

Lo que sigue moviendo al gobierno de Nicolás no es ser popular sino mantener el poder y destruir, impedir, todo aquello que represente un peligro a su objetivo. El chavismo sabe que jamás la gente los volverá a “querer”. Eso no les importa. Seguirán viviendo de lo que un día representaron y como los malos “amantes” dirán mirando a la inmensa mayoría del pueblo venezolano “si no son mías, no serán de nadie”.

En ese juego muchos que hoy juegan a ser víctimas, son instrumentos y pronto se darán cuenta que no hay juego con un grupo que no cree en las batallas sino en los resultados. El ¿Cómo? está en segundo plano.

Los partidos son prácticamente parapetos. Incapaces de movilizar la calle. Ni una protesta en un espacio pequeño. Como buenos “ciegos”, acusan que eso no es posible por la “represión”, por las “FANB” y otros, debo calificarlos de “imbéciles” culpándonos a nosotros los medios y los comunicadores.

Ramos me lo puede jurar frente a la virgen o un sellamiento en un Templo Mormón. Igual no le creo.

Los que teóricamente dirigirán la “nueva oposición” no son extraterrestres. Brito era mano derecha de Capriles, de Guanipa, etc. Bernabé de Ramos Allup. Timoteo, Bucaram o Freddy Paz de Rosales y Luis Parra de Leopoldo López o del propio Guaidó. Perdón por ser crudo. Si no profundiza la oposición y no corrige seguirá llegando con retraso.

La gente aquí anda en otra cosa, ¿Por qué no les duele? ¿Por qué no “cacerolean” al menos?

Donde están los estrategas opositores que rompan este avancen. Que cierren las diagonales de los alfiles y los saltos del caballo.

Cuando la dictadura militar en los años 50, perseguía a AD, la reacción popular era inmediata, pues los partidos era un sentimiento de pueblo.

Hoy eso no existe y Maduro lo sabe.

Oposición debe legitimar su expresión política.