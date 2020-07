El ‘Juego de Tronos’ entre Maduro y Cabello: Una decisión militar tambalea las redes de poder del régimen

El próximo 5 de julio tendrá lugar la celebración de la firma del Acta de la Independencia de Venezuela, pero lejos de una celebración, en el país sudamericano también tendrán lugar los ascensos militares.

Nicolás Maduro tendrá que tomar algunas decisiones importantes: «Pudiera considerar no cambiar el Alto Mando Militar, considerando la cantidad de variables que tiene en juego, principalmente su intención de lanzar las elecciones parlamentarias y el avance del COVID-19. Y posponer esos cambios para el mes de diciembre», señala Sebastiana Barráez para Infobae.

La periodista destaca que si el dictador decide hacer los cambios, tendrá que determinar si los llamados febreristas, es decir, los que participaron en la intentona golpista del 4 de febrero de 1992, van a seguir teniendo algún tipo de poder en la estructura de mando político y militar.

«Todo indica que por ahora no va a sustituir al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, porque no se vislumbra a nadie para sustituirlo y no agitar el mundo militar, aun cuando debió salir de baja en el año 2014″, expresa Barráez.

Maduro enfrenta la difícil decisión de dar de baja a la promoción 1987, a la cual pertenece el otro mandamás del régimen Diosdado Cabello.

Uno de los problemas a los que se enfrentarán Maduro y Diosdado en la repartición de poder es que la pieza más importante del presentador del programa ‘Con El Mazo Dando’ en el Alto Mando es su primo Rodríguez Cabello, este debe ser movido de la Comandancia del Ejército, en caso contrario generará un tapón en la estructura de ascenso que no le permitiría subir a la de 1988.

Barráez destaca que otro de los nombres claves, por ser hombre de confianza de Maduro, es el MG Iván Rafael Hernández Dala, quien ha ocupado simultáneamente los cargos de Director General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y Jefe de la Guardia de Honor Presidencial (Casa Militar), a quien podría nombrar en el Alto Mando Militar.

«En caso de que forzara la barra y lo impusiera en el Alto Mando Militar, la gran duda sería a quién se atrevería a colocar en DGCIM y GHP, porque no hay a la vista ningún otro oficial en el que confíe para ello».

La promoción ’87 «GB Tomás Montilla Padrón», a la que pertenece Diosdado Cabello, debe pasar a retiro en unos días, una vez que sus integrantes cumplan 33 años de ejercicio activo el 5 de julio.

En ella figuran además nombres bastante conocidos en Venezuela, entre los retirados: Jessé Alonso Chacón Escamillo, actual embajador de Venezuela en Austria, y quien, siendo ministro, prometió resolver el problema eléctrico en Venezuela; José Gregorio Vielma Mora, que llegó a capitán, fue gobernador del Táchira impulsado por Hugo Chávez, convirtiéndose en un mandatario señalado por profundos actos de corrupción como lo ocurrido con la Lotería del Táchira; Alejandro José Andrade Cedeño, quien está purgando condena en los Estados Unidos luego de admitir que recibió más de mil millones de dólares por sobornos.