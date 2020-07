La paranoia del régimen chavista: acusa al Papa Francisco de conspirar contra Maduro

La dictadura chavista está paranoica.

La presión de la comunidad internacional y las sanciones contra la dictadura hacen que la tiranía vea enemigos hasta en la cúpula del Vaticano.

Diosdado Cabello denunció un ‘complot’ desde la embajada de España en Caracas. Para el número dos de la dictadura, se reunieron representantes de, al menos, nueve países con la finalidad de conspirar contra el régimen chavista.

Una supuesta conspiración en la que estaría involucrado hasta el Papa Francisco.

“Llegaron representantes de México, del SELA (Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe), Portugal, del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), de la Santa Sede, de Chile, de Argentina, nueve representantes diplomáticos, a un sitio adoptado para conspirar contra Venezuela como es la embajada de España… donde está el prófugo de la justicia, terrorista Leopoldo López” denunció Cabello.

Según Cabello, cuenta con los datos de los diplomáticos que se habrían reunido en la sede española e incluso hasta el número de las placas de los autos donde se trasladaban, “fueron hoy, no me digan que no, porque les voy a sacar la foto para que les quede claro” amenazó Cabello.

El socialista manifestó su asombro de que a esa supuesta reunión hubieran asistido los representantes de México y Argentina, países cuyos gobiernos actuales se han mantenido al margen de la situación crítica que vive Venezuela e incluso, en las recientes votaciones que se realizaron en la Organización de Estados Americanos (OEA) se abstuvieron de condenar la designación de un Consejo Electoral por parte del Tribunal Supremo controlado por la dictadura chavista.

“Nos extraña México ahí, Argentina ahí” dijo en tono asombrado Cabello, quien además agregó “me están mandando esto calientico ahorita… Cruz Roja, representante de la Misión de Holanda, ese llegó caminando, debe ser que es vecino, llegó a pie, Polonia, Unión Europea, Líbano y el de España, esos son los que estaban ahí en esa reunión hoy”.

Cabello quien además es el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) arremetió contra el embajador de España en Venezuela y lo acusó de ser un conspirador y de utilizar la sede diplomática en Caracas para fines desestabilizadores contra el régimen chavista.

“Ese embajador de España en Venezuela está conspirando, utiliza la embajada para conspirar contra el país del cual él es anfitrión, él es un mal huésped aquí en Venezuela, claro tiene un huésped peor” dijo Cabello haciendo alusión al líder opositor Leopoldo López quien es el Comisionado Presidencial para el gobierno interino de Juan Guaidó.