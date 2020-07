Un nuevo estudio da la razón a Trump: La hidroxicloroquina ayuda a los pacientes con COVID-19

Un nuevo estudio da la razón a Donald Trump, la hidroxicloroquina ayuda a los pacientes a superar el COVID-19.

Los efectos del medicamento, que fue creado para tratar y prevenir a los pacientes con malaria, fueron probados por un equipo del Sistema de Salud Henry Ford en el sudeste de Michigan.

Según el estudio, que fue realizado sobre 2.541 pacientes hospitalizados, los que fueron tratados con hidroxicloroquina tenían menos probabilidades de morir.

El Dr. Marcus Zervos, jefe de división de enfermedades infecciosas para el Sistema de Salud Henry Ford, dijo que el 26% de los que no recibieron hidroxicloroquina murieron, en comparación con el 13% de los que recibieron el medicamento. El equipo revisó a todos los tratados en el sistema hospitalario desde el primer paciente en marzo.

“Las tasas generales de mortalidad bruta fueron 18,1% en toda la cohorte, 13,5% en el grupo de hidroxicloroquina sola, 20,1% entre los que recibieron hidroxicloroquina más azitromicina, 22,4% entre el grupo de azitromicina sola y 26,4% para ninguno de los medicamentos”, escribió el equipo en un informe publicado en el International Journal of Infectious Diseases.

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains – Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents)…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2020