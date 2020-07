Bolivia: La Fiscalía imputa a Evo Morales por terrorismo y ordena su detención inmediata

La investigación que se inició el año pasado ha originado que este lunes 6 de julio de 2020 la Fiscalía Anticorrupción de Bolivia imputara formalmente a Evo Morales.

El expresidente boliviano ha sido acusado formalmente de terrorismo y se exige su detención preventiva.

La causa legal en contra del amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y de Juan Carlos Monedero está basada en un conjunto de audios en los que se puede distinguir la voz Evo Morales cuando ordena a un dirigente cocalero que impida que los alimentos llegarán a las principales ciudades de Bolivia.

«Hermano, que no entre comida a las ciudades. Vamos a bloquear, cerco de verdad. Son las mismas de cuando me han expulsado del Congreso el 2002. Tal vez ocupé el mismo terreno, lo mínimo Cochabamba y La Paz. Bloquearon, y ahora me expulsan de Bolivia y hay bloqueo hasta ganar, hermano», le dice Evo a Yucra.

«Dividan el sindicato en cuatro o cinco grupos, así es para mucho tiempo. Si uno se concentra, se cansa, la gente abandona, pero si son grupos, grupos, se turnan, vamos a aguantar el bloqueo (…) Si la Asamblea rechaza mi renuncia, voy a intentar como sea volver, aunque me detengan», agrega el líder del Movimiento al Socialismo (MAS).