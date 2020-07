Los chavistas han conseguido convertir oficialmente a Venezuela en el país más pobre de América Latina

La consigna «el chavismo es hambre y miseria» se ha materializado una vez más y los datos así lo respaldan.

La dictadura de Nicolás Maduro ha logrado convertir en pobres al 65% de los hogares de Venezuela.

Se trata de un alza de casi 30 puntos en cinco años, según un estudio universitario publicado el martes 7 de julio de 2020, el resultado es tal, que se comparó la realidad del país con las reservas petroleras más grandes del mundo con naciones africanas.

Se trata de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2019-2020 (ENCOVI), la cual fue realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, con cuestionarios directos en 9.932 hogares en 21 de los 23 estados del país entre noviembre y marzo, dijeron en una conferencia de prensa online dos de sus coordinadores.

La directora del instituto, Anitza Freitez, y el sociólogo Pedro Luis España dijeron que la muestra ENCOVI nació en 2014 para llenar el vacío de información oficial que desde un año antes dejó de publicar datos de pobreza e ingresos, entre otros. Justo cuando el dictador Nicolás Maduro llegó al poder.

España explicó que el salto en la pobreza, que pasó del 39,3%, al 64,8% entre 2014 y 2019, se debe a una contracción del Producto Interno Bruto de alrededor del 70% junto a la hiperinflación que golpea al país desde fines del 2017.

«El aumento de la pobreza en Venezuela no se trata de un problema de desigualdad, se trata de un problema de la caída abrupta del producto, es decir no hay riqueza que repartir, no hay bienestar que disfrutar», dijo España.