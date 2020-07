Pandemia y dictadura: Maduro se aprovecha del coronavirus para hundir definitivamente Venezuela

La crisis de Venezuela es tan profunda como compleja. La dictadura campea y se buscan testimonios que ayuden a comprender su complicado engranaje, así como sus apéndices y secuelas.

Para ello nace el Podcast ‘Venezuela: entendiendo a una narcodictadura’. En el primer episodio titulado ‘La Pandemia’, abordamos, con cinco invitados, la crisis sanitaria y política del país.

Human Rights Watch (HRW) emitió un informe a finales de mayo de 2020, realizado conjuntamente con dos centros de investigación de la Universidad John Hopkins, que se basa en entrevistas a un número importante de médicos venezolanos.

Venezuela ni siquiera puede cumplir con la primera recomendación de la OMS para hacer frente a la pandemia: lavarse las manos

El resultado es alarmante, Venezuela ni siquiera puede cumplir con la primera recomendación de la Organización Mundial de la Salud para hacer frente a la pandemia, lavarse las manos. Según me comentó Tamara Taraciuk, «el 70% de los hospitales venezolanos no tienen acceso al agua».

Lo que desvela HRW es información que la dictadura de Nicolás Maduro no está dispuesta a suministrar, pero es la realidad de Venezuela ante la pandemia.

Pedro Urruchurtu, profesor de la Universidad Central de Venezuela, coordinador internacional de Vente Venezuela y encargado del área formativa del partido liderado por María Corina Machado, afirma que «En Venezuela nadie sabe nada» del coronavirus, y plantea que el hambre es una realidad palpable a diferencia del virus, por lo cual es muy complicado que la gente cumpla con el confinamiento.

También habla de la Operación de Paz y Estabilización (OPE) que plantea Vente Venezuela, señalando que «no es necesaria una intervención clásica», y que quienes atacan esta propuesta pretenden quitarle sentido al hecho de que Venezuela es un país «intervenido, invadido y ocupado por países, pero también por grupos criminales».

¿Qué son las ‘covidictaduras’?

Carmen Beatriz Fernández, docente e investigadora suplente del Center for Internet Studies and Digital Life de la Universidad de Navarra, explica lo que son las ‘covidictaduras’ y cómo el régimen venezolano se está aprovechando la pandemia.

También reconoce que la salida en Venezuela es un «acertijo tremendamente complejo», pues cree que el hecho de que no se haya encontrado salida «no tiene que ver con la incompetencia de la clase política venezolana» pues «el desafío que ha tenido la oposición es enorme», con mas complejidades, por ejemplo, que la transición española.

Pero Fernández difiere de lo planteado por Vente Venezuela, afirma que no todo se ha probado, por una parte plantea que no se ha trabajado en el rol preponderante que tiene Cuba sobre Venezuela, y en clave interna cree que no se ha logrado «el quiebre» del que tanto se ha hablado desde el Gobierno interino, por lo que apunta a que la solución para vencer a la dictadura puede pasar por «convencer al chavismo no suicida».

La división en la oposición, otro gol en contra

Para Luis Fuenmayor Toro, rector suplente del Consejo Nacional Electoral –como fruto de las negociaciones entre el régimen de Maduro y un minúsculo grupo de opositores–, la falta de información en los casos y muertes por COVID-19 en Venezuela «no se trata de ocultamiento de información sino de un subregistro de casos».

El médico cirujano afirma que en Venezuela el mayor problema que existe es la polarización política, y cree que «todo lo que el Gobierno haga va a ser criticado por la oposición polarizada» mientras que «todo lo que la oposición polarizada recomiende no va a ser aceptado por el Gobierno».

Hermann Tertsch, eurodiputado por VOX entiende que, a nivel global, todos los presidentes han utilizado la pandemia «para aumentar el control», pero argumenta que no todos lo han hecho con el mismo objetivs, por lo cual los separa en «dos clases diferentes». Citando a España como ejemplo negativo porque «se está utilizando para desmantelar la democracia y las garantías políticas y jurídicas».

Ya en lo referente a la crisis de Venezuela, el vicepresidente de la delegación del Parlamento Europeo para Latinoamérica explica la razón por la cual muchos mandatarios tienen terror a siquiera hablar de intervención en Venezuela.

Adicionalmente explica que, «la soberanía venezolana es violada por los cubanos, por los chino, por las bandas que lleva Maduro al Arco Minero y por los iraníes», y concluye diciendo que «es una auténtica vergüenza» que aún no se haya intervenido en Venezuela.