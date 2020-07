Crisis sin precedentes: un hombre se ahorca en un edificio en la Venezuela chavista

View this post on Instagram

En la Av San Martin a la Altura de Capuchino,en uno de los Edificios de la Residencia Justina, hallaron un hombre ahorcado la mañana del sábado.El occiso fue identificado como José Luis Suero de 70 años de edad.Al sitio se presentó una comisión del CICPC y bomberos del Distrito Capital para bajar el cadáver.Un familiar de la víctima indicó que vivía solo,su esposa murió hace 2 años y era un hombre trabajador, también indicó que sus hijos actualmente están fuera del país y que desconoce la razón de este hecho. #caracas #guatire #venezuela #11julio2020