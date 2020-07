España otorga la nacionalidad a Lorent Saleh, el venezolano torturado en «La tumba»

Lorent Saleh, el venezolano ganador del premio Sájarov de derechos humanos 2017, recibió la nacionalidad española este lunes 20 de julio de 2020, así lo estableció el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La medida, fue tomada por el gobierno de España por «las circunstancias excepcionales» del caso. Saleh, de 31 años, llegó desterrado a Madrid en octubre de 2018.

Lo hizo después de haber pasado más de cuatro años recluido en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, donde fue torturado en «La Tumba», uno de los sótanos de la sede del Sebin en Caracas.

El activista es acusado por el régimen chavista de tener vínculos con paramilitares colombianos y tras su liberación, desveló la tecnología moderna que utiliza el chavismo para torturar a los presos políticos venezolanos.

En 2017, fue uno de los laureados con el premio Sájarov que concedió el Parlamento Europeo a la oposición venezolana, cuando todavía estaba en manos del régimen. Meses después, la dictadura lo excarceló y envió a Europa.

En el pasado, España otorgó la nacionalidad por carta de naturaleza a otros opositores venezolanos, como fue el caso del padre de Leopoldo López.

España, parte de los sesenta países que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, insiste en una solución negociada entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición para salir de la grave crisis política y económica que agobia desde hace años al país sudamericano.

En una entrevista en Periodista Digital, Saleh manifestó su deseo de que se haga justicia en Venezuela y se recupere la democracia de ese país, aunque reconoció que no es un asunto sencillo.

«Yo creo en el perdón, pero he denunciado al estado venezolano como un estado asesino, terrorista, criminal, de eso no he parado». sentenció.