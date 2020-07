El intelectual Moisés Naím sobre Pablo Iglesias: «Ha estado cerca de los regímenes autoritarios y tiene acceso los secretos de Inteligencia»

La figura de Pablo Iglesias mezclada con el poder de un Estado representa un enorme riesgo. Así lo reconoció Moisés Naim, reconocido como uno de los intelectuales más influyentes a nivel mundial.

Quien fue ministro de Venezuela y director de la revista Foreing Policy concedió una entrevista al diario El Mundo, en la cual analizó la situación mundial ante el coronavirus, pero en la que también habló de Zapatero y de cómo el chavismo se está ‘divirtiendo’ en España.

«Nos han tocado problemas demoledores, inéditos, para los que hace falta liderazgo, claridad, respeto por la ciencia y poner el interés nacional por encima del interés personal, con líderes que tienen tendencia a lo contrario», explicó el escritor acerca de la reacción de algunos mandatarios ante el COVID-19.

Sin embargo, el periodista Rafa Latorre no tardó mucho en preguntarle por la relación entre España y Venezuela, en referencia a la dictadura de Nicolás Maduro, comenzando por José Luis Rodríguez Zapatero: «La oposición en Venezuela sabe que cuando está hablando con Zapatero no está hablando con un mediador objetivo, está hablando con un representante de la dictadura», expresó el escritor del superventas ‘El Fin del Poder’.

Pero fue más allá cuando explicó cómo el expresidente tiene poder sobre Pedro Sánchez: «Él tiene mucha influencia en Pedro Sánchez y eso explica detalles como que el presidente interino de Venezuela, reconocido por 60 países del mundo, haga un gira por Europa y sea recibido por todos los jefes de Gobierno excepto por el de España. Es un acto diplomático y simbólico, pero muy revelador.

En este sentido, cuando fue preguntado acerca del ‘Delcygate’, lamentó la falta de solidaridad de la actual España para con los venezolanos.

«Los venezolanos de la oposición, de la que formo parte, lamentamos la tolerancia de España para permitir que violadores de los derechos humanos, gente que ha robado fortunas, estén gozando de sus bienes mal habidos y de una total libertad de tránsito. Un país democrático debía ser más solidario.»

Finalmente, al ser preguntado por el actual vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, el presentador de ‘Efecto Naím’ no tuvo reparos en expresar el peligro que representa el podemita, «a mí no me preocupan los gobiernos de coalición. Que haya fuerzas distintas que se unan para gobernar no es el problema», y posteriormente enfatizó:

«El problema es que alguien como Pablo Iglesias tenga acceso a los secretos de la inteligencia del país. Es alguien que ha estado muy cerca de los regímenes autoritarios de América Latina. Ha estado muy cerca de Venezuela, de Bolivia, se ha lucrado personalmente de las asesorías realizadas a esos gobiernos. Sabemos que tuvo vínculos con Irán. Mi preocupación no es por razones ideológicas sino de seguridad nacional.

Acerca de la ascendencia bolivariana de Podemos, afirmó que «Los hemos visto permitiendo que España se convierta en la guarida de los ladrones del chavismo y esa es una bofetada para la democracia».