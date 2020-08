Maduro se queda solo con su fraude electoral: Los 27 partidos de la oposición no participarán en la farsa chavista

El régimen de Nicolás Maduro se queda solo con su fraude electoral.

La comunidad internacional ya advirtió que los comicios previstos para diciembre eran irregulares y violaban la Constitución. Ahora, los partidos que conforman el grueso de la oposición venezolana, anunciaron un acuerdo para no presentarse en la farsa chavista.

“Habiendo agotado todos nuestros esfuerzos nacional e internacionalmente para que tuviéramos un proceso electoral competitivo (…) las organizaciones políticas democráticas de Venezuela manifestamos (…) que, de manera unánime, decidimos no participar en el fraude electoral convocado por el régimen de (Nicolás) Maduro”, sostiene un comunicado.

“El régimen de Nicolás Maduro, usando el control que ejerce sobre todos los poderes públicos en Venezuela, acabó con la posibilidad de tener cualquier tipo de elección libre y competitiva”, denunció la oposición, en un comunicado con 10 exigencias básicas para unos comicios regulares.

Si bien el chavismo ha lanzado esfuerzos por romper la unidad opositora, el texto está firmado por 27 partidos, entre los que se encuentran los cuatro que componen el llamado G4: Primero Justicia, del que forma parte Henrique Capriles; Voluntad Popular, que lidera Leopoldo López; así como los socialdemócratas Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo.

Tras un repaso de las múltiples violaciones y arremetidas a la integridad del sistema electoral y la independencia de poderes, la oposición remarcó que Venezuela es “una nación con una crisis humanitaria que además está sometida a una dictadura criminal y opresora”.

Además, el texto remarca que no se trata de un rechazo a la participación. “No hay abstención cuando lo convocado no es una elección. Somos demócratas y creemos en la unidad nacional: por ello decidimos no colaborar con la estrategia de la dictadura y convocar a todas las fuerzas sociales y políticas del país a la construcción de un nuevo pacto unitario y nueva ofensiva democrática”, sostuvieron los partidos firmantes.

También, reiteraron la invitación a la comunidad internacional para condenar el “nuevo intento de fraude” de Maduro.