Miami y Madrid proponen crear el ‘Día de los mártires de la libertad en Venezuela’

Venezuela no olvida a quienes perdieron la vida en la lucha por retomar la democracia.

Desde Miami y Madrid se organizó un homenaje a los mártires de la libertad en Venezuela, a través de un encuentro mundial por la justicia.

El evento fue organizado por Venamérica, el Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), la Fundación El Amparo y la Plataforma de Venezolanos en España.

El directivo de Ven América y vicepresidente de Ciciven, Paciano Padrón, explicó que solicitaron formalmente a la Asamblea Nacional que declare el 30 de agosto como el día venezolano de los mártires por la libertad y la democracia, pues es la fecha en que se conmemora el asesinato del productor agropecuario Franklin Brito.

“Digo asesinato porque lo dejaron morir en huelga de hambre defendiendo su legítimo derecho a la propiedad. Franklin Brito es el mártir de la democracia, del derecho a la propiedad y quisimos tomar su día para rendir homenaje a los centenares de hombres y mujeres que han sido asesinados por querer la libertad, por querer la democracia, luchar por ella y levantar la voz contra el régimen dictatorial. No es solamente un compromiso con la memoria de nuestros héroes, es mucho más que eso, es ratificar nuestro compromiso de luchar por la justicia, contra la impunidad, que no quede un solo asesino que no sea castigado”, dijo durante el evento.