«Melania and me»: una examiga de la mujer de Trump arma tremendo lío con un libro de memorias

La próximas elecciones de noviembre en Estados Unidos sigue impulsando la venta de libros, en los últimos meses fue publicado el de Mary Trump, sobrina del presidente, y otro del exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton.

Ahora aparece otro explosivo libro de memorias, con esto se abre un nuevo frente para Donald Trump y sus aspiraciones a mantenerse en la Casa Blanca.

En esta oportunidad el blanco directo es su esposa y primera dama, Melania Trump, quien ha sido radiografiada en el libro de memorias «Melania and me» (Melania y yo).

El texto que ha salido a la venta este martes 1 de septiembre de 2020, fue escrito por Stephanie Winston Wolkoff, quien se describe como examiga de la primera dama.

La Casa Blanca no ha recibido el libro de muy buena manera, y lo han denunciado diciendo que describe «una extraña distorsión de la verdad», la razón es que muestra detalles poco halagadores de la esposa de Trump.

«El libro no solo está lleno de falsedades y paranoia, sino que se basa en una necesidad imaginaria de venganza», afirmó una portavoz de la primera dama.

Según detalla Winston Wolkoff en su obra, Melania tiene una muy mala relación con su hijastra Ivanka. La primera dama supuestamente se refiere a ella como la «princesa» y su mala relación se hizo evidente desde la investidura de Trump, asegura la autora.

La organizadora de eventos de la revista Vogue asegura, que una vez recibió un mensaje de texto de la primera dama en el que llamaba «serpientes» a la hijastra y a su esposo, Jared Kushner, ambos asesores de la Casa Blanca.

La autora, que fue organizadora principal de la investidura de Trump en 2017, dijo en una entrevista el lunes con ABC News que estaba cooperando con investigadores que indagan acusaciones de delitos financieros relacionados con los gastos del evento.

También habló de la transformación de Melania, refiriéndose al cambio de Melania a la que acusó de «traicionara».

Supuestamente, la primera dama se negó a defenderla públicamente a ella y a un asistente de las acusaciones de mala gestión financiera mientras planeaba la investidura.

Piensa que fue «apuñalada por la espalda» por alguien que ha cambiado mucho durante el tiempo que se conocen.

«Presencié la transformación de Melania de baño de oro a 24 quilates», escribe Winston Wolkoff.

Wolkoff también habló de la vida en pareja de los Trump, describiendo cómo reaccionó la entonces futura primera dama en 2016 cuando escuchó la grabación en la que su esposo se jacta de poder «tomar» mujeres a placer: «Puedes hacerles lo que quieras (a las mujeres) cuando eres una estrella», se le escucha decir.

Tras esto, la esposa de Trump «estaba radiante, estaba sonriendo», escribe Winston Wolkoff. «Fue como si nada hubiera pasado».

«Ella sabe con quién se casó… Ella sabía en lo que se estaba metiendo y él también», explica la autora, quien agrega que no votó en las elecciones presidenciales antes de 2016.

Winston Wolkoff dice que una frase que la primera dama se repite con frecuencia es: «Complacer a los demás no es mi prioridad».

La autora también afirma que la primera dama tiene influencia en el presidente.

En una ocasión, explica, Melania Trump reclamó a su esposo por intentar levantar la prohibición a la importación de animales muertos de África como trofeo de cacería, que presuntamente fue impulsada por los hijos del presidente.

El presidente escribió en Twitter al día siguiente: «Puse la decisión sobre trofeos de caza mayor en espera hasta que revise todos los datos del asunto».

Put big game trophy decision on hold until such time as I review all conservation facts. Under study for years. Will update soon with Secretary Zinke. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2017