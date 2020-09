Las redes ‘destrozan’ a Diosdado Cabello por darse cuenta, gracias al COVID-19, de que no hay agua en los hospitales venezolanos

Tras su hospitalización por padecer COVID-19, Diosdado Cabello reapareció públicamente.

El señalado como líder del ‘Cártel de los Soles’ –por el cual Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares– apareció en el canal del Estado el pasado miércoles 2 de septiembre de 2020, dejando ver el impacto que recibió tras sufrir la enfermedad.

«Agradezco a todas y todos sus oraciones, sus mensajes», dijo Cabello, de 57 años, al volver a conducir ‘Con el Mazo Dando’, en el que cada semana informa las persecuciones del régimen, las decisiones judiciales o las próximas maniobras contra opositores y medios de comunicación.

«De verdad, (quiero) agradecer a Dios porque creo que nos está dando una nueva oportunidad de vivir, una segunda oportunidad», dijo el disminuido presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista.

En las redes sociales se hicieron todo tipo de comentarios al respecto, «le cayeron 100 años encima» comentó un tuitero. Sin embargo, una anécdota del número dos del régimen desató la furia de los venezolanos que tienen más de siete años padeciendo día a día al gobierno socialista.

«Un día me desperté peleando y llamé a José David (Cabello), a todo el mundo, me levanté y fui al baño y no había agua porque se había dañado una bomba… esos detalles nosotros tenemos que cuidarlo, no todo es responsabilidad del presidente», expresó Diosdado.