Casi 400.000 dólares: el ‘precio’ de Iglesias y Monedero para proteger al corrupto expresidente de Ecuador

Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero son los férreos defensores de Rafael Correa, el corrupto expresidente de Ecuador.

Justamente Monedero mostró su rechazo en las redes sociales a la sentencia de la justicia ecuatoriana, emitida el pasado 8 de septiembre, que da 8 años de prisión e inhabilitación de por vida a Correa.

Los nexos entre los fundadores de Podemos y el corrupto expresidente (que lideró una «estructura jerárquica» para captar fondos de empresas contratistas del Estado por más de 7,5 millones de dólares) son más que ideológicos.

Como indica Carlos Cuesta en Okdiario, Pablo Iglesias y ocho miembros de la Fundación CEPS recibieron otros 369.019,59 euros por múltiples convenios entregados a dedo por el expresidente ecuatoriano.

Una cifra que se suma a los 1,36 millones que se embolsó el líder de Podemos durante los años 2008 y 2009 de la dictadura de Venezuela.

Los convenios firmados con el Gobierno de Rafael Correa abarca acuerdos cerrados de asesoría con el Gabinete de Presidencia; con el Ministerio de Coordinación de la Política; con la Embajada de Ecuador en España; con la Cancillería (Exteriores); con la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, o con el Movimiento Patria Altiva y Soberana de Ecuador.

“El sujeto y el ámbito era lo de menos, porque, por lo visto, el equipo investigador de CEPS sabía de todo”, ironiza Cuesta.

Todos los convenios firmados por CEPS con Ecuador supusieron una lluvia de 1,431 millones de euros, y en la etapa de predominio de Pablo Iglesias en esa entidad, de 369.019,59 euros.

Los importes de cada encargo o labor de asesoría con Ecuador oscilan entre los 19.293,50 y los 202.635,23 euros.

Iglesias y la fuga de Correa

El secuestro del político ecuatoriano Fernando Balda salpica al líder de Podemos.

Balda fue secuestrado por el expresidente Rafael Correa en 2012 en Bogotá para ser deportado hasta su país natal y convertirse en un preso político del mandatario socialista y amigo de Pablo Iglesias.

En marzo de 2020, Periodista Digital avanzó en exclusiva que el expreso político presentó las pruebas de cómo el líder de Podemos está detrás de los esfuerzos por librar de la justicia ecuatoriana al expresidente Rafael Correa y a su exdirector de Inteligencia, Pablo Romero.

Fernando Balda facilitó a este periódico un audio donde se escucha al expresidente Correa afirmar que “acabo de hablar con Pablo Iglesias y me pide que, por favor, le mande una memoria muy sucinta sobre el caso del amigo, del vecino, no sé si tú puedas contactarlo y que me mande eso”.

El político ecuatoriano afirma que “vecino” es el apodo que usan el exmandatario y el antiguo director de la polémica Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) para hablar del otro.

Para demostrarlo, Balda también difundió un audio donde se puede escuchar al antiguo director de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Pablo Romero, quien fue detenido por la Interpol en Madrid en junio de 2017 y posteriormente extraditado a Ecuador, decir:

“Ya hablé con el procurador, se llama José Fresneda. Dice que aún no hay ninguna novedad y que es muy pronto todavía para saber algo. No me dijo qué tiempo hay que esperar, pero que era demasiado pronto. Cuéntale al vecino para que lo espabile porque imagínate tú cuánto tiempo ha pasado desde que me crearon el chat y no ha pasado nada. Recién ahora que han añadido el documento ese. Mi intensión tu sabes era de ayudar para poner los antecedentes y le estoy ahorrando el trabajo, esa es la idea. Pero si ese documento no le sirve, que lo hagan como se tiene que hacer, no hay ningún problema”.

La evidencia apunta a que Iglesias intentó evitar que Pablo Romero fuese extraditado hasta Ecuador.

Una misión en la que también está vinculado Christophe Marchand, miembro del equipo de abogados de Puigdemont en Bélgica y que también ha sido abogado personal de Rafael Correa.

Según unos correos electrónicos a los que ha tenido acceso Periodista Digital se puede ver cómo Marchand estaría trabajando en la defensa de Romero ante Interpol e, incluso, recibido dinero por parte del expresidente.