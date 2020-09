Cuentas afines al dictador Maduro impulsan la guerra de Capriles contra Guaidó en Twitter

La etiqueta #MasCaprilesMenosGuaido se hizo tendencia hace algunos días en Venezuela, parecía ser una lucha entre los seguidores del exlíder político contra el presidente interino y quienes le apoyan en dicha red social.

No obstante, una investigación del Adrienne Arsht Latin America Center, del Atlantic Council y reseñada por El Nacional, desveló que el ‘hashtag’ fue promovido por cuentas de Twitter que apoyan al dictador Nicolás Maduro.

La división en la oposición venezolana se ha intensificado desde que Capriles, hace unas semanas, anunciara su disposición a participar en las elecciones fraudulentas de Maduro, a partir de allí los ataques no ha cesado de lado y lado.

Accounts associated with the #Maduro regime pushed a hashtag to trend to influence the conversation around a dispute between Guaidó and prominent opposition figure Henrique Capriles. The mentions were removed in a matter of days. #AlertaVenezuela @DFRLabhttps://t.co/fwtZoaOrPs

— Latin America Center (@ACLatAm) September 9, 2020