Los espeluznantes hallazgos de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales de Maduro: «Hoy quiero un muerto, cada brigada uno”

La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela ha elaborado una radiografía de las violaciones de derechos humanos ejecutadas por la dictadura chavista.

El documento publicado este miércoles 16 de septiembre de 2020 detalla cómo los funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) llevan a cabo las ejecuciones extrajudiciales de forma sistemática y bajo una estructura de mando formal.

A través de las FAES la dictadura de Nicolás Maduro, según informó el Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea), ha asesinado a más de 1.500 ciudadanos en los seis primeros meses del 2020 y desde el 2018 a más de 10.000.

Radiografía de los crímenes de Estado ejecutados por las FAES

En el nivel operacional, el informe señala que «tanto las FAES como el CIPC llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales».

«Existe información sobre una práctica acordada para matar a personas con antecedentes penales incluso si no resisten la detención, incluso para demostrar ‘resultados’ en la lucha contra la delincuencia», sentencia el documento, lo que evidencia la política institucionalizada por el régimen venezolano.

«Un oficial de la FAES indicó que, al personal de la FAES se le dieron instrucciones como ‘hoy quiero un muerto […] cada brigada tiene que tener un muerto’, y después destaca que «el incumplimiento de las mismas podía dar lugar a reprimendas», mostrando que existe rasgos de funcionamiento al estilo de organizaciones criminales.

Según el informe, un oficial de la FAES, relató que cuando un presunto delincuente había sido «eliminado», esto ayudaba a los oficiales a lograr ascensos. Las investigaciones de La Misión revelaron un entendimiento común dentro de estas fuerzas respecto a la «eliminación» de individuos durante las operaciones, independientemente de si el uso de la fuerza era necesario y proporcionado.

El hambre por la sangre de estos ejecutores de crímenes de Estado quedó evidenciada por los testimonios de exmiembros del cuerpo de élite del crimen institucional venezolano.

«Algunos funcionarios de la FAES decían que creían que su misión era eliminar a las personas que son escoria de la sociedad, para realizar una ‘limpieza social’, reza el texto del informe, que posteriormente añade que «hay información de que la policía mataría sólo porque la persona no le caía bien».

Además, en el nivel operativo, los testimonios de efectivos retirados desatacaron que existía un sistema de incentivos para asesinar, al punto que si los números no cuadraban podía proceder a «eliminar» inocentes. «Dos ex oficiales de la FAES, entrevistados por separado, dijeron a la Misión que si las brigadas no mataban el número requerido de presuntos delincuentes, procedían a ‘matar inocentes’, relata el texto.

«Si la persona era buscada por asesinato había ‘luz verde para eliminarlo’. Si la persona era buscada por crímenes contra la propiedad, un oficial de la FAES dijo ‘dependiendo de cómo va el arresto, decidimos si lo jodemos o no'».

Las FAES y el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas fueron responsables de 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado por La Misión.

Marta Valiñas, presidenta de La Misión, dejó claro que los oficiales de alto rango tenían el mando y control sobre las acciones que desencadenaron estas ejecuciones, pero no hicieron nada para prevenir o reprimir las violaciones.

Así mismo, el informe señala al dictador Nicolás Maduro como el primer y gran responsable de estas terribles violaciones a los derechos humanos, ya que señala lo siguiente: