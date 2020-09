Esclavización de médicos: La mina de oro del comunismo cubano

La extrema pobreza a la que somete el régimen cubano a su pueblo es la razón principal por la cual “voluntariamente”, los médicos cubanos se someten a esto que la ONU ha reconocido como una nueva fórmula de esclavitud.

Así lo han contado 622 médicos cubanos, víctimas de la dictadura, en un detallado informe de Prisoners Defenders, que viene a ser una extensión de la denuncia denominada «Misiones de Internacionalización de Cuba».

El documento muestra un conjunto de leyes, vigentes en el país caribeño, que se utilizan para someter a los ciudadanos a través de extremas violaciones de derechos humanos, y obtener ingentes ingresos económicos gracias a convenios con terceros países.

La misiones de internacionalización de profesionales vienen a representar la mina de oro del comunismo castrista, pagada por países tan disímiles como Noruega y Nicaragua, pero que financian el poder y la vida de lujo de los líderes de la dictadura.

Según el informe presentado por Prisoners Defenders, en 2018 Cuba recibió más de 8 500 000 dólares por la explotación de profesionales en misiones internacionales, cantidad que representa el 50% del total de ingresos en divisas del régimen. Un importe que prácticamente triplica las entradas de dólares por turismo.

Desde el 2014 al 2018, Cuba ha facturado 41 268 442 dólares a cuenta de la esclavitud de sus profesionales y de la vista gorda, que en algunos casos es complicidad, de terceros países.

Estos desorbitantes ingresos, extraídos del esfuerzo de los médicos, reposan sobre un esquema de persecución construido con el poder de todo el aparato del estado.

Según los testimonios, un 70 % de médicos cubanos manifiestan no haberse presentado de forma voluntaria para formar parte de las misiones médicas, el 16 % dice que se ha unido a estas misiones por razones coercitivas y un 14% admite haberse adherido a las misiones por razones económicas.

En lo que se refiere a las razones coercitivas, para un 40 % de los entrevistados influyó la Ley de Migración que les impedía la salida y la emigración familiar, para un 34 % los movía el temor “a ser marcado negativamente” en el entorno laboral o personal, mientras que un 33 % sintió que les habían inculcado que estaban en deuda con el Estado por recibir la educación de manera gratuita.

Dentro de las razones económicas, para un 88 % de los preguntados influía la situación de extrema pobreza que se vive en Cuba y el bajo salario que percibía como profesional, mientras que un 69 % de los profesionales se veían obligados por la imposibilidad de obtener alternativas viables a la situación de precariedad laboral en Cuba.

A continuación, estos son algunos de los testimonios directos de los médicos cubanos entrevistados por Prisoners Defenders:

«Si no te enrolabas en misión no te dejaban salir a más ningún lado, además siempre ejercen presión y no te dejan escoger nada».

«Influía la real situación de que los profesionales de la salud, son los que en peores condiciones viven en Cuba y sus familiares bajo su cuidado; la falta de futuro tanto personal como de nuestros hijos”.

«Nos apuntamos ‘voluntariamente’ por la necesidad de salir de Cuba, pero una vez que eres seleccionado para salir, si te niegas vas a ser marcado negativamente siempre en tu centro labora”.